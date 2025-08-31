Band não esquece saída inesperada de Catia Fonseca e briga com apresentadora na Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band ainda não engoliu a saída inesperada de Catia Fonseca, em junho, da emissora. Por isso, a área jurídica da emissora e nem a apresentadora entraram em acordo para resolverem os imbróglios do contrato. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Pelo lado da Band, a apresentadora deveria ter comunicado 30 dias antes do fim do vínculo, sinais de que não pretendia a renovação do contrato. O contrato dela valia até 2028. Pesa também o fato da emissora do Morumbi não ter gostado da forma como a estrela conduziu a situação na época. O lema da empresa é: reduzir o valor da multa, ok, mas abdicar dela, não.

Porém, para Catia Fonseca, a Band não cumpriu ao longo dos anos cláusulas comerciais que prometeu em contrato, além de não ter oferecido condições viáveis de trabalho. A emissora, na última quarta-feira (27), afirmou que vai levar o caso para a Justiça.

Os advogados da apresentadora, que atualmente está no elenco da Dança dos Famosos, na Globo, suavizaram a situação, negando processo por ora. “A bem da verdade, esclarecemos que não há a promoção de nenhum processo neste momento contra a emissora e nem temos notícia de processo da emissora contra sua ex-apresentadora. Os valores mencionados nas informações divulgadas também parecem aleatórios, o que evidencia um vazamento de fonte não fidedigna”, explicaram.

