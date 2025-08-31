A grande virada de setembro chega para 3 signos
Setembro será lembrado como o mês da virada para esses três signos, marcando o início de uma fase muito mais promissora. Veja lista
Setembro chega como um verdadeiro divisor de águas para três signos que sentirão uma onda poderosa de renovação.
O mês promete abrir caminhos, acelerar transformações e impulsionar decisões que estavam sendo adiadas. É tempo de virar a página e escrever um novo capítulo cheio de conquistas.
Gêmeos
A energia da mudança tira Gêmeos da rotina e dá a clareza necessária para transformar ideias em ação. Projetos antigos ganham força e começam a se concretizar.
Escorpião
O mês traz coragem e intensidade ainda maiores para Escorpião. Oportunidades inesperadas surgem, impulsionando avanços tanto no pessoal quanto no profissional.
Peixes
Peixes recebe uma maré de sorte e, junto dela, a determinação que faltava. O lado prático se destaca, abrindo espaço para conquistas que antes pareciam distantes.
