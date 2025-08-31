fechar
A grande virada de setembro chega para 3 signos

Setembro será lembrado como o mês da virada para esses três signos, marcando o início de uma fase muito mais promissora. Veja lista

Por Suzyanne Freitas Publicado em 31/08/2025 às 7:33 | Atualizado em 31/08/2025 às 7:36
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Setembro chega como um verdadeiro divisor de águas para três signos que sentirão uma onda poderosa de renovação.

O mês promete abrir caminhos, acelerar transformações e impulsionar decisões que estavam sendo adiadas. É tempo de virar a página e escrever um novo capítulo cheio de conquistas.

Gêmeos

A energia da mudança tira Gêmeos da rotina e dá a clareza necessária para transformar ideias em ação. Projetos antigos ganham força e começam a se concretizar.

Escorpião

O mês traz coragem e intensidade ainda maiores para Escorpião. Oportunidades inesperadas surgem, impulsionando avanços tanto no pessoal quanto no profissional.

Peixes

Peixes recebe uma maré de sorte e, junto dela, a determinação que faltava. O lado prático se destaca, abrindo espaço para conquistas que antes pareciam distantes.

