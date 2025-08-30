Ciclo tenebroso vai testar a paciência de 4 signos entre 31/08 e 02/09
A paciência de 4 signos é posta à prova: o que parecia um obstáculo é, na verdade, uma oportunidade disfarçada para o crescimento.
Existem momentos na vida em que o universo parece nos colocar em um laço, com atrasos e frustrações que testam a nossa capacidade de manter a calma.
Entre 31 de agosto e 02 de setembro, uma energia desafiadora irá se manifestar, e o seu principal objetivo será testar a paciência de quatro signos. O segredo não é lutar contra a correnteza, mas entender que este é um teste para o seu crescimento.
Áries: a paciência com o tempo
Sua natureza impulsiva, que é sua maior força, será desafiada. O que você, de Áries, quer resolver agora pode ter que esperar, e isso irá te levar ao limite.
O segredo é canalizar essa energia para a sua criatividade, e para a sua conexão com a sua paz interior. A sua maior força não é a sua capacidade de lutar, mas sim de se permitir viver em paz.
Câncer: a paciência com o caos
Sua natureza sensível e a sua busca por harmonia serão desafiadas. O que você, de Câncer, quer resolver agora pode se sentir impossível de se lidar, e isso irá te levar ao limite.
O segredo é se permitir ser vulnerável, pedir ajuda quando precisar, e se abrir para o que o universo tem a te dar. A sua maior força não é a sua capacidade de lutar, mas sim de se permitir viver em paz.
Leão: a paciência com o controle
Sua natureza controladora, que é sua maior força, será desafiada. O que você, de Leão, quer resolver agora pode se sentir impossível de se lidar, e isso irá te levar ao limite.
O segredo é se permitir ser vulnerável, pedir ajuda quando precisar, e se abrir para o que o universo tem a te dar. A sua maior força não é a sua capacidade de lutar, mas sim de se permitir viver em paz.
Escorpião: a paciência com o destino
Sua natureza intensa e a sua busca por poder e por controle serão desafiadas. O que você, de Escorpião, quer resolver agora pode se sentir impossível de se lidar, e isso irá te levar ao limite.
O segredo é se permitir ser vulnerável, pedir ajuda quando precisar, e se abrir para o que o universo tem a te dar. A sua maior força não é a sua capacidade de lutar, mas sim de se permitir viver em paz.