O silêncio vai revelar mais do que mil palavras para quem tem esse signo

Nem sempre é no barulho que as respostas chegam. Para um signo específico, o silêncio será a chave de revelações poderosas para este signo.

A ausência de palavras diz muito mais do que um discurso inteiro.

O signo destacado neste momento vai descobrir que o silêncio, longe de ser vazio, pode trazer clareza, respostas e até decisões importantes.

É quando o barulho do mundo se cala que a intuição se fortalece e verdades profundas emergem.

Capricórnio

Você perceberá que uma situação não precisa de explicações longas: o silêncio das pessoas ao redor já entrega tudo que precisa saber, Capricórnio.

Esse momento será crucial para enxergar quem realmente está ao seu lado e quais caminhos deve seguir. O peso de palavras não ditas vai transformar sua forma de lidar com relações e escolhas.

Pedra do momento: Quartzo fumê

Carta do Tarô do dia: O Eremita

Número da sorte: 9

Cor: Cinza

Palavra do dia: Clareza



