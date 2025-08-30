fechar
O silêncio vai revelar mais do que mil palavras para quem tem esse signo

Nem sempre é no barulho que as respostas chegam. Para um signo específico, o silêncio será a chave de revelações poderosas para este signo.

Por Bianca Tavares Publicado em 30/08/2025 às 6:57
Imagem de uma mulher fazendo o sinal de silêncio com os dedos
Imagem de uma mulher fazendo o sinal de silêncio com os dedos - iStock

A ausência de palavras diz muito mais do que um discurso inteiro.

O signo destacado neste momento vai descobrir que o silêncio, longe de ser vazio, pode trazer clareza, respostas e até decisões importantes.

É quando o barulho do mundo se cala que a intuição se fortalece e verdades profundas emergem.

Capricórnio

Você perceberá que uma situação não precisa de explicações longas: o silêncio das pessoas ao redor já entrega tudo que precisa saber, Capricórnio.

Esse momento será crucial para enxergar quem realmente está ao seu lado e quais caminhos deve seguir. O peso de palavras não ditas vai transformar sua forma de lidar com relações e escolhas.

  • Pedra do momento: Quartzo fumê
  • Carta do Tarô do dia: O Eremita
  • Número da sorte: 9
  • Cor: Cinza
  • Palavra do dia: Clareza

