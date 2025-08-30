O silêncio vai revelar mais do que mil palavras para quem tem esse signo
Nem sempre é no barulho que as respostas chegam. Para um signo específico, o silêncio será a chave de revelações poderosas para este signo.
Clique aqui e escute a matéria
A ausência de palavras diz muito mais do que um discurso inteiro.
O signo destacado neste momento vai descobrir que o silêncio, longe de ser vazio, pode trazer clareza, respostas e até decisões importantes.
É quando o barulho do mundo se cala que a intuição se fortalece e verdades profundas emergem.
Capricórnio
Você perceberá que uma situação não precisa de explicações longas: o silêncio das pessoas ao redor já entrega tudo que precisa saber, Capricórnio.
Esse momento será crucial para enxergar quem realmente está ao seu lado e quais caminhos deve seguir. O peso de palavras não ditas vai transformar sua forma de lidar com relações e escolhas.
- Pedra do momento: Quartzo fumê
- Carta do Tarô do dia: O Eremita
- Número da sorte: 9
- Cor: Cinza
- Palavra do dia: Clareza