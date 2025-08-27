Alerta do destino vai salvar 3 signos de uma grande cilada
Três signos vão receber sinais poderosos que funcionam como aviso do destino, protegendo-os de escolhas que poderiam gerar arrependimento.
Em certos momentos, o destino envia sinais que funcionam como verdadeiros escudos, impedindo que você entre em armadilhas emocionais, profissionais ou até financeiras.
Nos próximos dias, três signos vão sentir um chamado forte da intuição, e se ouvirem esse alerta, conseguirão escapar de uma grande cilada.
Confira quais são:
Áries
Áries, você pode ser convidado a entrar em um projeto ou acordo que parece tentador, mas a pressa pode levar a decisões equivocadas.
O destino vai enviar um sinal claro para desacelerar e analisar melhor os detalhes antes de aceitar.
- Pedra do momento: Obsidiana
- Carta do Tarô do dia: A Sacerdotisa
- Número da sorte: 11
- Cor: Vermelho escuro
- Palavra do dia: Cautela
Câncer
Alguém próximo pode trazer informações que não são tão confiáveis quanto parecem, Câncer. Sua sensibilidade vai captar a verdade por trás das palavras.
Confiar na sua intuição vai livrá-lo de cair em uma armadilha emocional.
- Pedra do momento: Quartzo rosa
- Carta do Tarô do dia: A Lua
- Número da sorte: 7
- Cor: Prata
- Palavra do dia: Intuição
Capricórnio
Uma oportunidade financeira ou de negócios pode surgir, mas com brechas escondidas que trariam dor de cabeça no futuro.
O destino vai lhe mostrar sinais para não se precipitar, revelando detalhes que estavam ocultos.
- Pedra do momento: Hematita
- Carta do Tarô do dia: O Diabo (em alerta, não em poder)
- Número da sorte: 4
- Cor: Cinza
- Palavra do dia: Prudência