Alerta do destino vai salvar 3 signos de uma grande cilada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Três signos vão receber sinais poderosos que funcionam como aviso do destino, protegendo-os de escolhas que poderiam gerar arrependimento.

Clique aqui e escute a matéria

Em certos momentos, o destino envia sinais que funcionam como verdadeiros escudos, impedindo que você entre em armadilhas emocionais, profissionais ou até financeiras.

Nos próximos dias, três signos vão sentir um chamado forte da intuição, e se ouvirem esse alerta, conseguirão escapar de uma grande cilada.

Confira quais são:

Áries

Áries, você pode ser convidado a entrar em um projeto ou acordo que parece tentador, mas a pressa pode levar a decisões equivocadas.

O destino vai enviar um sinal claro para desacelerar e analisar melhor os detalhes antes de aceitar.

Pedra do momento: Obsidiana



Carta do Tarô do dia: A Sacerdotisa



Número da sorte: 11



Cor: Vermelho escuro



Palavra do dia: Cautela

Leia Também Notícias boas vão chegar de longe para 2 signos escolhidos

Câncer

Alguém próximo pode trazer informações que não são tão confiáveis quanto parecem, Câncer. Sua sensibilidade vai captar a verdade por trás das palavras.

Confiar na sua intuição vai livrá-lo de cair em uma armadilha emocional.



Pedra do momento: Quartzo rosa



Carta do Tarô do dia: A Lua



Número da sorte: 7



Cor: Prata



Palavra do dia: Intuição

Capricórnio

Uma oportunidade financeira ou de negócios pode surgir, mas com brechas escondidas que trariam dor de cabeça no futuro.

O destino vai lhe mostrar sinais para não se precipitar, revelando detalhes que estavam ocultos.

Pedra do momento: Hematita



Carta do Tarô do dia: O Diabo (em alerta, não em poder)



Número da sorte: 4



Cor: Cinza



Palavra do dia: Prudência



Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?