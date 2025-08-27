fechar
Signo | Notícia

Notícias boas vão chegar de longe para 2 signos escolhidos

Entre encontros inesperados e mensagens vindas de longe, dois signos vão sentir o coração se encher de esperança com notícias que chegam na hora certa

Por Bianca Tavares Publicado em 27/08/2025 às 7:29
Imagem de uma pessoa segurando um celular
Imagem de uma pessoa segurando um celular - iStock

Entre o final deste mês e o início do próximo, dois signos vão receber notícias vindas de longe, seja de alguém especial, um projeto parado ou até mesmo uma oportunidade que parecia esquecida.

É um chamado de esperança, mostrando que o que é seu sempre encontra um jeito de voltar.

Veja quais são os escolhidos:

Gêmeos

Para Gêmeos, um contato que parecia adormecido reaparece trazendo novidades animadoras. Pode ser alguém que mora em outra cidade ou até mesmo em outro país.

A sensação é de que um ciclo finalmente se abre e você volta a acreditar em possibilidades que pareciam distantes.

  • Pedra do momento: Citrino
  • Carta do Tarô do dia: O Mundo
  • Número da sorte: 9
  • Cor: Amarelo
  • Palavra do dia: Expansão

Sagitário

Sagitário uma notícia inesperada de fora pode mexer diretamente com seus planos, Sagitário. Viagem, estudo ou oportunidade de trabalho podem ser anunciados, reacendendo seu entusiasmo e sua fé na vida.

É hora de se preparar para um movimento positivo que abre caminhos.

  • Pedra do momento: Turquesa
  • Carta do Tarô do dia: A Estrela
  • Número da sorte: 3
  • Cor: Azul
  • Palavra do dia: Esperança

