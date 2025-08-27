Notícias boas vão chegar de longe para 2 signos escolhidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre encontros inesperados e mensagens vindas de longe, dois signos vão sentir o coração se encher de esperança com notícias que chegam na hora certa

Entre o final deste mês e o início do próximo, dois signos vão receber notícias vindas de longe, seja de alguém especial, um projeto parado ou até mesmo uma oportunidade que parecia esquecida.

É um chamado de esperança, mostrando que o que é seu sempre encontra um jeito de voltar.

Veja quais são os escolhidos:

Gêmeos

Para Gêmeos, um contato que parecia adormecido reaparece trazendo novidades animadoras. Pode ser alguém que mora em outra cidade ou até mesmo em outro país.

A sensação é de que um ciclo finalmente se abre e você volta a acreditar em possibilidades que pareciam distantes.

Pedra do momento: Citrino

Carta do Tarô do dia: O Mundo

Número da sorte: 9

Cor: Amarelo

Palavra do dia: Expansão

Sagitário

Sagitário uma notícia inesperada de fora pode mexer diretamente com seus planos, Sagitário. Viagem, estudo ou oportunidade de trabalho podem ser anunciados, reacendendo seu entusiasmo e sua fé na vida.

É hora de se preparar para um movimento positivo que abre caminhos.

Pedra do momento: Turquesa

Carta do Tarô do dia: A Estrela

Número da sorte: 3

Cor: Azul

Palavra do dia: Esperança



