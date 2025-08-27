Notícias boas vão chegar de longe para 2 signos escolhidos
Entre encontros inesperados e mensagens vindas de longe, dois signos vão sentir o coração se encher de esperança com notícias que chegam na hora certa
Entre o final deste mês e o início do próximo, dois signos vão receber notícias vindas de longe, seja de alguém especial, um projeto parado ou até mesmo uma oportunidade que parecia esquecida.
É um chamado de esperança, mostrando que o que é seu sempre encontra um jeito de voltar.
Veja quais são os escolhidos:
Gêmeos
Para Gêmeos, um contato que parecia adormecido reaparece trazendo novidades animadoras. Pode ser alguém que mora em outra cidade ou até mesmo em outro país.
A sensação é de que um ciclo finalmente se abre e você volta a acreditar em possibilidades que pareciam distantes.
- Pedra do momento: Citrino
- Carta do Tarô do dia: O Mundo
- Número da sorte: 9
- Cor: Amarelo
- Palavra do dia: Expansão
Sagitário
Sagitário uma notícia inesperada de fora pode mexer diretamente com seus planos, Sagitário. Viagem, estudo ou oportunidade de trabalho podem ser anunciados, reacendendo seu entusiasmo e sua fé na vida.
É hora de se preparar para um movimento positivo que abre caminhos.
- Pedra do momento: Turquesa
- Carta do Tarô do dia: A Estrela
- Número da sorte: 3
- Cor: Azul
- Palavra do dia: Esperança