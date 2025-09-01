Eliminada no Estrela da Casa, Nirah lamenta falta de espaço para o tecnomelody
Clique aqui e escute a matéria
Nirah foi a primeira eliminada do Estrela da Casa. Em seu discurso de eliminação no reality apresentado por Ana Clara Lima, a cantora fez um desabafo sobre a sua participação no programa da TV Globo, a artista disse que se sente valorizada só por ter participado da competição musical e pela emissora abrir as portas para o tecnomelody.
A marajoara somou apenas 8,29 pontos na votação popular e terminou eliminada após cantar K.O, música gravada por Pabllo Vittar. Logo na sequência, ela falou sobre a sua saída.
“O processo todo é longo, não é fácil. A gente aprende todo o tempo. Desde o início de todo o processo, eles já estão focados no que a gente entrega, no nosso melhor…Que a gente consiga passar a nossa identidade para as pessoas”, disse ela.
“O que eu achei mais importante, porque como eu digo, o tecnomelody, tecnobrega, o Calypso não tem tanto espaço. Quando você abre uma porta dessa, já é uma vitória. Eu estou muito feliz, de verdade. Eu estou chorando porque [os jurados] são ícones da música“, celebrou ela.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br