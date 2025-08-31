fechar
The Voice Brasil ganha data de estreia no SBT

Reality show musical será exibido na emissora e também na plataforma de streaming Disney+. Saiba quando vai começar e mais detalhes sobre o programa

Por Marilia Pessoa Publicado em 31/08/2025 às 15:43 | Atualizado em 31/08/2025 às 15:49
Tiago Leifert.
Tiago Leifert. - Reprodução/Globo

O programa The Voice Brasil já tem data para estrear no SBT e na plataforma de streaming Disney+.

O reality show musical, agora em outra emissora, será apresentado por Tiago Leifert.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal do F5, o The Voice Brasil deve estrear no dia 6 de outubro.

O programa começará a após a exibição do Programa do Ratinho. Péricles, Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus & Kauan e a cantora Duda Beat farão parte do júri.

Reprodução/Youtube
The Voice BR - Reprodução/Youtube

“O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio. Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser”, explicou comunicado da emissora.

