The Voice Brasil, no SBT, ganha data de estreia

O SBT, em parceria com a Disney, já definiu a data de estreia do The Voice Brasil, que terá o comando de Tiago Leifert: 6 de outubro. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

O reality musical irá ao ar depois do Programa do Ratinho e contará com um júri poderoso, formado por Péricles, Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus & Kauan e a cantora Duda Beat. O nome de Lulu Santos chegou a ser ventilado para a atração, mas a assessoria dele negou a informação.

“O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio. Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser”, reforçou o comunicado da emissora.

Com direção de Boninho, o The Voice Brasil ainda terá Gaby Cabrini, apresentadora do Fofocalizando, dando uma de repórter nos bastidores da atração.

