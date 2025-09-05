Fuja do calor: 3 destinos de serra no Brasil que você precisa conhecer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estas cidades serranas brasileiras oferecem clima ameno, gastronomia típica, contato com a natureza e experiências culturais únicas

Quem aprecia temperaturas amenas, paisagens verdes e o charme das montanhas sabe que o Brasil reserva destinos perfeitos para aproveitar o clima de serra.

Com arquitetura acolhedora, gastronomia típica e contato com a natureza, essas cidades oferecem experiências ideais para viagens românticas, passeios em família ou simplesmente momentos de relaxamento. Confira:

1. Campos do Jordão (SP)

Localizada a cerca de 170 km de São Paulo, Campos do Jordão é conhecida como a “Suíça Brasileira” devido ao clima frio, arquitetura inspirada nos Alpes e a charmosa vila de Capivari.

A cidade oferece restaurantes de fondue, cafés acolhedores e atrações culturais, como o Festival de Inverno, que atrai visitantes de todo o país.

2. Gramado (RS)

Gramado, na Serra Gaúcha, combina clima de montanha com influência europeia na arquitetura e na gastronomia. Famosa pelo Natal Luz, a cidade também oferece vinícolas, chocolate artesanal e passeios por parques temáticos e áreas naturais.

O clima ameno faz dela um destino ideal em qualquer estação do ano, especialmente para quem busca tranquilidade e beleza cênica.

3. Monte Verde (MG)

Monte Verde, em Minas Gerais, é uma charmosa vila localizada na Serra da Mantiqueira.

Com ruas de pedra, chalés aconchegantes e uma natureza exuberante, a cidade é perfeita para quem busca contato com o ar puro e trilhas em meio à mata. A gastronomia local, que inclui pratos típicos e fondues, complementa a experiência de inverno ou finais de semana prolongados.