5 curiosidades sobre São Luís do Maranhão, a famosa "Jamaica Brasileira"
Entre lendas, ritmos caribenhos, casarões coloniais e festas populares, São Luís do Maranhão é uma cidade que pulsa cultura por todos os cantos
Localizada entre rios, mar e mangues, São Luís do Maranhão é uma cidade que mistura passado e presente com uma riqueza cultural impressionante.
Fundada no século XVII, a capital maranhense guarda tesouros coloniais, tradições afro-indígenas, e uma musicalidade contagiante que a torna uma das cidades mais fascinantes do país.
Se você já se encantou com os azulejos portugueses no Centro Histórico ou se deixou levar pelo ritmo do bumba meu boi, vai gostar de conhecer essas 5 curiosidades que tornam São Luís ainda mais especial. Confira:
1. É a única capital brasileira fundada por franceses
Apesar de o Brasil ter sido colonizado principalmente por portugueses, São Luís tem uma origem diferente: foi fundada por franceses em 1612, liderados por Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière.
O objetivo era estabelecer a chamada França Equinocial, uma colônia francesa na América do Sul. A ocupação durou pouco, mas deixou marcas no nome da cidade — uma homenagem ao rei francês Luís XIII.
2. É conhecida como a “Jamaica Brasileira”
Pode parecer curioso, mas São Luís ganhou o apelido de “Jamaica Brasileira” devido à forte popularidade do reggae na cidade.
O ritmo caribenho encontrou solo fértil na capital maranhense nos anos 1980 e, desde então, é trilha sonora obrigatória em festas, rádios e até bares temáticos.
A cidade abriga até o Museu do Reggae do Maranhão, o primeiro da América Latina dedicado ao estilo.
3. Possui um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses fora de Portugal
Caminhar pelo Centro Histórico de São Luís é como fazer uma viagem no tempo. A região abriga mais de 3.000 casarões coloniais, muitos deles com fachadas revestidas de azulejos portugueses, uma herança da ocupação lusitana.
Esses azulejos não eram apenas decorativos: ajudavam a amenizar o calor e protegiam as estruturas das chuvas tropicais.
O conjunto arquitetônico é tão rico que foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1997.
4. É um dos grandes berços do Bumba Meu Boi
Nenhuma outra cidade brasileira vive o Bumba Meu Boi com tanta intensidade quanto São Luís.
A manifestação folclórica mistura teatro, dança, música e religiosidade popular, em uma explosão de cores e sons. O festejo é tão relevante que foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em 2019.
Em junho, a cidade se transforma com arraiais, apresentações de grupos de boi e celebrações que duram o mês inteiro.
5. É uma cidade-ilha
Pouca gente sabe, mas São Luís está situada em uma ilha: a Ilha de Upaon-Açu (nome indígena que significa “grande ilha”), cercada pelas baías de São Marcos e São José.
Essa característica geográfica influencia não só o clima e o ecossistema local, mas também a cultura e o modo de vida dos ludovicenses, com forte presença da pesca, culinária marítima e paisagens naturais impressionantes.