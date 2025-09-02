5 curiosidades sobre Belém do Pará, sede da COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com sua rica diversidade natural e cultural, Belém tem tudo para ser protagonista nas discussões globais sobre o futuro do planeta

A cidade de Belém do Pará será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em novembro deste ano. A escolha coloca a capital, que fica no Norte do país, no centro das discussões globais sobre o futuro do meio ambiente.

Localizada as margens da Baía do Guajará, Belém se destaca por sua riqueza cultural, histórica e ambiental, sendo uma das cidades mais emblemáticas da Amazônia brasileira.

A seguir, conheça 5 curiosidades sobre essa cidade única, que vai receber os olhos do mundo durante a COP30:

1. Porta de entrada da Amazônia

Belém é conhecida como a “porta de entrada da Amazônia”, pois está estrategicamente localizada na região amazônica, sendo um dos principais centros urbanos da floresta.

A cidade combina a modernidade com a presença constante da natureza, refletindo a biodiversidade e os desafios ambientais da região, temas que estarão no centro da COP30.

2. Círio de Nazaré: uma das maiores festas religiosas do mundo

Celebrado em outubro, o Círio de Nazaré atrai mais de 2 milhões de fiéis todos os anos.

A procissão, que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém, é considerada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A festa mobiliza toda a cidade e mistura fé, tradição e cultura popular.

3. Capital da culinária amazônica

Belém é um verdadeiro paraíso gastronômico. Pratos como tacacá, maniçoba, pato no tucupi e sobremesas com frutas típicas como cupuaçu e açaí fazem parte da rotina local.

A cidade é uma referência nacional quando o assunto é cozinha regional, e foi reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia.

4. Mercado Ver-o-Peso: símbolo cultural e econômico

Fundado no século XVII, o Mercado Ver-o-Peso é um dos pontos turísticos mais famosos de Belém. Ali se vende de tudo: peixes frescos, ervas medicinais, frutas regionais, artesanato e comidas típicas.

É considerado o maior mercado a céu aberto da América Latina e um dos principais símbolos da cultura paraense.

5. A cidade onde chove todos os dias

Em Belém, uma das marcas registradas é a chuva diária no início da tarde, conhecida como "chuva das duas".

Essa rotina meteorológica é causada pelo calor intenso e a umidade característica da floresta amazônica. Os moradores já estão acostumados, mas para os turistas, é sempre uma surpresa.