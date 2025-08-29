Conheça essa vila paraense que parece um paraíso de outro planeta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Localizada no município de Santarém, às margens do Rio Tapajós, Alter do Chão tem encantado viajantes do Brasil e do mundo com sua beleza surreal

Clique aqui e escute a matéria

Imagine um lugar onde praias de areia branca surgem no meio da floresta, onde o rio tem água azul-esverdeada e onde o tempo parece desacelerar para acompanhar o ritmo da natureza. Esse lugar existe e está no coração da Amazônia. Estamos falando de Alter do Chão, uma vila do Pará que mais parece um universo paralelo, onde paisagem, cultura e energia se fundem em uma experiência quase sobrenatural.

Localizada no município de Santarém, às margens do Rio Tapajós, Alter do Chão tem encantado viajantes do Brasil e do mundo com sua beleza surreal.

Não à toa, foi apelidada de “Caribe Amazônico”, mas quem visita logo entende que o apelido é modesto perto do que se vive por lá.

Natureza

Alter do Chão é famosa por suas praias fluviais, que surgem durante a vazante dos rios (de agosto a dezembro). Nesse período, o nível da água desce e revela bancos de areia que formam verdadeiros paraísos tropicais em pleno interior da Amazônia.

A principal delas é a Ilha do Amor, uma faixa de areia branca que se forma em frente à vila e pode ser acessada em poucos minutos de canoa. Mas há muitas outras, como Ponta de Pedras, Pindobal e Lago Verde, cada uma com sua própria magia.

A mistura de água cristalina, floresta densa e céu infinito cria um cenário que parece saído de uma pintura surrealista.

Encantarias e lendas

Além da beleza natural, Alter do Chão tem uma atmosfera quase mística. O povo originário Borari, que habita a região há séculos, mantém vivas tradições que conectam o corpo e o espírito à floresta. É comum ouvir histórias de encantarias, lendas de boto, curas com plantas e rituais sagrados.

O misticismo também está presente nas experiências oferecidas aos turistas: trilhas guiadas com pajés, vivências com lideranças indígenas, banhos de ervas e retiros espirituais são opções para quem busca mais do que um banho de rio — busca transformação.

Cultura

Apesar de parecer isolada, Alter do Chão pulsa cultura. O Sairé, uma das festas tradicionais mais importantes da Amazônia, mistura elementos religiosos e indígenas, com danças, cortejos e os famosos duelos entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa.

A celebração, que ocorre em setembro, é considerada patrimônio cultural do Pará e representa a força da identidade amazônica.

O turismo sustentável tem ganhado força, com projetos comunitários e ecológicos que valorizam os saberes locais e promovem a preservação ambiental. Alter é um destino que exige respeito à floresta, à água e às pessoas que vivem dela.

Como chegar nesse "outro mundo"

Alter do Chão fica a cerca de 40 km de Santarém, cidade com aeroporto que recebe voos de Belém, Manaus e outras capitais. A estrada até a vila é asfaltada, e a viagem dura cerca de uma hora.

A melhor época para visitar é entre agosto e novembro, quando as praias estão mais visíveis e o clima é seco.