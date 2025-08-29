Conheça essa vila paraense que parece um paraíso de outro planeta
Localizada no município de Santarém, às margens do Rio Tapajós, Alter do Chão tem encantado viajantes do Brasil e do mundo com sua beleza surreal
Imagine um lugar onde praias de areia branca surgem no meio da floresta, onde o rio tem água azul-esverdeada e onde o tempo parece desacelerar para acompanhar o ritmo da natureza. Esse lugar existe e está no coração da Amazônia. Estamos falando de Alter do Chão, uma vila do Pará que mais parece um universo paralelo, onde paisagem, cultura e energia se fundem em uma experiência quase sobrenatural.
Não à toa, foi apelidada de “Caribe Amazônico”, mas quem visita logo entende que o apelido é modesto perto do que se vive por lá.
Natureza
Alter do Chão é famosa por suas praias fluviais, que surgem durante a vazante dos rios (de agosto a dezembro). Nesse período, o nível da água desce e revela bancos de areia que formam verdadeiros paraísos tropicais em pleno interior da Amazônia.
A principal delas é a Ilha do Amor, uma faixa de areia branca que se forma em frente à vila e pode ser acessada em poucos minutos de canoa. Mas há muitas outras, como Ponta de Pedras, Pindobal e Lago Verde, cada uma com sua própria magia.
A mistura de água cristalina, floresta densa e céu infinito cria um cenário que parece saído de uma pintura surrealista.
Encantarias e lendas
Além da beleza natural, Alter do Chão tem uma atmosfera quase mística. O povo originário Borari, que habita a região há séculos, mantém vivas tradições que conectam o corpo e o espírito à floresta. É comum ouvir histórias de encantarias, lendas de boto, curas com plantas e rituais sagrados.
O misticismo também está presente nas experiências oferecidas aos turistas: trilhas guiadas com pajés, vivências com lideranças indígenas, banhos de ervas e retiros espirituais são opções para quem busca mais do que um banho de rio — busca transformação.
Cultura
Apesar de parecer isolada, Alter do Chão pulsa cultura. O Sairé, uma das festas tradicionais mais importantes da Amazônia, mistura elementos religiosos e indígenas, com danças, cortejos e os famosos duelos entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa.
A celebração, que ocorre em setembro, é considerada patrimônio cultural do Pará e representa a força da identidade amazônica.
O turismo sustentável tem ganhado força, com projetos comunitários e ecológicos que valorizam os saberes locais e promovem a preservação ambiental. Alter é um destino que exige respeito à floresta, à água e às pessoas que vivem dela.
Como chegar nesse "outro mundo"
Alter do Chão fica a cerca de 40 km de Santarém, cidade com aeroporto que recebe voos de Belém, Manaus e outras capitais. A estrada até a vila é asfaltada, e a viagem dura cerca de uma hora.
A melhor época para visitar é entre agosto e novembro, quando as praias estão mais visíveis e o clima é seco.