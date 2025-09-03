No Setembro Amarelo, banda pernambucana lança clipe com mensagem sobre saúde mental e ancestralidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Griyö apresenta ao público o seu primeiro clipe, "Banho de Alecrim", com evento no dia 6 de setembro, no Mercado da Boa Vista, no Recife

Com mais de 15 anos de trajetória musical, a banda Griyö apresenta ao público o seu primeiro clipe, "Banho de Alecrim", com evento no dia 6 de setembro, no Mercado da Boa Vista, no Centro do Recife.

Lançado em pleno Setembro Amarelo, o vídeo aposta em uma mensagem de fortalecimento da saúde mental através da conexão com o sagrado e a ancestralidade.

O evento de lançamento ocorre a partir das 13h, no Boteco Beco Nu e Cachaçaria Matulão (box 33 e box 34 do mercado), espaços de resistência e apoio à cultura local do amigo e instigador cultural Vladimir. O som de abertura ficará por conta do Coletivo Pokas Ideias (PKI).

Já o clipe será lançado nas plataformas de streaming e redes sociais (YouTube, TikTok e Instagram), simultaneamente à exibição no Beco Nu, às 14h. Na sequência, será realizado um pocket show com a banda Griyö.

Cenas no Recife e em Jaboatão

Felipe Griyö, fundador e vocalista da banda, divide o roteiro do clipe com Phelip Guns, que também assina a direção artística da obra. Com 3min29seg de duração, o videoclipe teve cenas filmadas entre Jaboatão dos Guararapes (Candeias e Barra de Jangada) e Recife (Avenida Guararapes, Marco Zero e Bosque das Samambaias, em Guabiraba).

A música "Banho de Alecrim" integra o EP "Afropenobeat", lançado pelo grupo musical em 2024. A letra foi composta por Felipe Griyö durante a pandemia de covid-19 e reflete a busca por esperança em um momento desesperador.

Imagem do clipe de 'Banho de Alecrim', da banda pernambucana Griyö - DIVULGAÇÃO

A direção musical de "Banho de Alecrim" é assinada por Ademir Araújo, o Maestro Formiga, músico reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Em cena, o músico surge acompanhado de três figuras místicas interpretadas pelos dançarinos Breno Liberato, Érima Nascimento e Jares Yurema Silva. “Eles representam os nossos vários ‘eus’, porque todos carregamos essa multiplicidade. Construímos quem nós somos a partir do que vamos absorvendo do outro e do mundo", diz Felipe.

Ancestralidade

O banho de alecrim é uma prática popular, conhecida por suas propriedades revitalizantes e energizantes. No Candomblé e na Umbanda, ele é frequentemente usado para proteção espiritual, abrindo caminhos e afastando energias negativas. A erva é associada aos orixás Oxalá, Oxóssi e Oxum.

A bacia com o banho de ervas é um elemento presente em quase todo o clipe, reforçando o simbolismo relacionado à religião de matriz africana. "Saudamos nossos ancestrais, o conhecimento, a cura quântica e a felicidade que está em nós. Não importa onde estejamos, sabemos que para encontrar a paz, é preciso se reconectar consigo mesmo, com a natureza e, com certeza, a alegria vai chegar", reflete Felipe.

Banda

O Griyö nasceu em 18 de julho de 2018. Ao longo de sua trajetória, a banda já se apresentou em importantes eventos culturais de Pernambuco, como o Carnaval de Olinda, o São João do Recife e a tradicional Festa da Pitomba, em Jaboatão dos Guararapes.

Atualmente, a banda é formada pelos músicos Felipe Griyö (violão e voz), Marlinho (bateria), Catita (guitarra), Flávio Santana (baixo), Beto Cunha (percussão), Andynho (trombone), Hallan Sales (trompete) e Cacau (sax).

SERVIÇO

Lançamento do videoclipe "Banho de Alecrim", da banda Griyö

Quando: 6 de setembro, às 13h

Onde: Boteco Beco Nú e Cachaçaria Matulão (Box 33 e box 34 do Mercado da Boa Vista - Rua da Santa Cruz, s/n - Boa Vista, Recife)

Quanto: Gratuito

Informações: @griyobanda