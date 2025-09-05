Projeto social leva diversas ações para Brasília Teimosa. Confira quais são os serviços ofertados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A população terá acesso gratuito a serviços de saúde, além de atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, entre outros

Neste sábado (6), das 9h às 12h, a comunidade de Brasília Teimosa vai receber várias ações gratuitas na Escola Estadual Luís de Camões. A população vai receber desde serviços de saúde até corte de cabelo feminino e masculino.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, em homenagem aos seis anos da Rádio Brasília Teimosa, importante parceira nos projetos do Instituto.

“Nada mais justo do que celebrar seus seis anos com um mutirão de benefícios para a comunidade, reforçando nosso compromisso social”, destacou Paulo Perez, presidente do Instituto Cabanga.

Serviços de corte de cabelo para população - André Rick/Cabanga

Serviços

Em parceria com a Prefeitura do Recife, o projeto conta com o Mamógrafo Móvel. O exame de mamografia é oferecido gratuitamente para mulheres de 50 a 69 anos, com 80 atendimentos disponíveis. As fichas serão entregues a partir das 7h.

A ação também recebe atendimentos do Programa Mães de Pernambuco. A iniciativa do Governo do Estado garante um auxílio mensal de R$ 300 para mulheres em situação de vulnerabilidade, com filhos de 0 a 6 anos.

Para ter direito ao benefício, é obrigatório que a mulher more em Pernambuco, receba o Bolsa Família, seja a responsável familiar no cadastro e não tenha renda nem emprego formal.

Todos os serviços

Clínico geral

Aferição

HGT

Vacinação (gripe, Covid-19)

Testes rápidos (HIV/Sífilis/Hepatite)

Citologia

Mamografia

Cras – Informações e orientações

CadÚnico (cadastro e atualização)

2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

Carteira da pessoa idosa

Carteira de livre acesso – Vem Idoso

Atendimento jurídico e previdenciário

Agendamento USF

Serviços do portal Conecta Recife

Cadastro do Gov.br

Procon – Direito do consumidor

Secretaria da Mulher – Orientações sobre a violência contra a mulher

Defensoria pública – Orientações jurídicas

Direito dos animais – Vacinação e consulta

Neoenergia

Compesa

Prevenção ao uso abusivo de drogas

Corte de cabelo (masculino e feminino)

Mães de Pernambuco

