Recife celebra canonização de Carlo Acutis com missa e inauguração de capela neste domingo (7)
Fieis se reúnem na Igreja Madre de Deus para missa e bênção de capela dedicada ao futuro santo, jovem italiano reconhecido por sua fé e caridade
Clique aqui e escute a matéria
No próximo domingo (7), a Igreja Católica terá um momento histórico: a canonização de Carlo Acutis, adolescente italiano conhecido como “santo da internet”. A cerimônia será presidida pelo Papa Leão XIV em Roma, às 10h (horário local, 5h no Brasil).
No Recife, a data também será marcada por celebrações. A Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo, realizará uma missa em ação de graças às 11h, presidida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido.
Durante a celebração, será consagrada uma capela dedicada a Acutis, que já possui uma relíquia permanente de primeiro grau, fios de cabelo do jovem.
Momento histórico
Para o Padre Damião Silva, organizador da cerimônia, o momento será histórico. “Será muito importante para a comunidade católica. Inclusive, estamos dobrando o número de assentos na igreja para jovens vindos de diversas paróquias pernambucanas", afirmou o padre.
Ele salienta a importância da presença das relíquias e da Igreja em um bairro tecnológico. "A Igreja estar presente em um bairro tão digital em Recife é muito relevante. Carlo Acutis nos mostra que o uso da internet para falar de Deus evidencia que é possível unir fé e tecnologia, um sinal forte para a juventude”, finaliza.
Quem foi Carlo Acutis?
Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Sua vida simples e profundamente marcada pela fé o tornou inspiração para jovens católicos em diferentes partes do mundo. Desde cedo, uniu sua devoção à Eucaristia ao interesse pela tecnologia, criando um site que reunia relatos de milagres eucarísticos ao redor do planeta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp