Recife celebra canonização de Carlo Acutis com missa e inauguração de capela neste domingo (7)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fieis se reúnem na Igreja Madre de Deus para missa e bênção de capela dedicada ao futuro santo, jovem italiano reconhecido por sua fé e caridade

Clique aqui e escute a matéria

No próximo domingo (7), a Igreja Católica terá um momento histórico: a canonização de Carlo Acutis, adolescente italiano conhecido como “santo da internet”. A cerimônia será presidida pelo Papa Leão XIV em Roma, às 10h (horário local, 5h no Brasil).

No Recife, a data também será marcada por celebrações. A Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo, realizará uma missa em ação de graças às 11h, presidida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido.

Durante a celebração, será consagrada uma capela dedicada a Acutis, que já possui uma relíquia permanente de primeiro grau, fios de cabelo do jovem.

Momento histórico

Para o Padre Damião Silva, organizador da cerimônia, o momento será histórico. “Será muito importante para a comunidade católica. Inclusive, estamos dobrando o número de assentos na igreja para jovens vindos de diversas paróquias pernambucanas", afirmou o padre.

Ele salienta a importância da presença das relíquias e da Igreja em um bairro tecnológico. "A Igreja estar presente em um bairro tão digital em Recife é muito relevante. Carlo Acutis nos mostra que o uso da internet para falar de Deus evidencia que é possível unir fé e tecnologia, um sinal forte para a juventude”, finaliza.

Carlo Acuti: conheça o jovem apaixonado pela tecnologia e por Cristo que será canonizado

Dia do Irmão: 13 mensagens bonitas para homenagear! Leia Também

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Sua vida simples e profundamente marcada pela fé o tornou inspiração para jovens católicos em diferentes partes do mundo. Desde cedo, uniu sua devoção à Eucaristia ao interesse pela tecnologia, criando um site que reunia relatos de milagres eucarísticos ao redor do planeta.