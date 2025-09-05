fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: veja como fica o clima no fim de semana em Pernambuco (05/09 a 07/09)

Fim de semana será chuvoso no estado, mas no feriado de 7 de Setembro o tempo melhora, com chance apenas de chuvas leves em algumas regiões

Por Eduardo Scofi Publicado em 05/09/2025 às 7:57 | Atualizado em 05/09/2025 às 8:33
Rua da Aurora, no Recife, preserva conjunto de prédios históricos
Rua da Aurora, no Recife, preserva conjunto de prédios históricos

A sexta-feira (5) amanheceu com muitas nuvens no Recife, registros de chuva isolada desde as primeiras horas e temperaturas que vão até 27°C.

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta possibilidade de precipitações de intensidade moderada para a Região Metropolitana e a Zona da Mata Sul ao longo do dia. Vale salientar que o alerta de observação ainda está vigente.


No Agreste e na Mata Norte, a tendência também é de chuva, mas em menor intensidade. Já o Sertão deve permanecer sem registro de precipitações.


Maiores acumulados em 24h


O monitoramento pluviométrico indica altos volumes acumulados especialmente em municípios da Mata Sul e do Agreste. Os maiores registros foram:

  • Bonito – 68,3 mm
  • Belém de Maria – 45,9 mm
  • Palmares – 44,9 mm
  • Cortês– 40,0 mm
  • Maraial – 37,5 mm
  • Xexéu - 35,71 mm

 


Sábado (06/09)


O sábado (6) deve seguir com instabilidade no tempo e previsão de chuvas fracas a moderadas para a Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul. A temperatura mínima esperada é de 23°C e a máxima chega a 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.

Durante a manhã e à noite, o céu deve permanecer encoberto com chuviscos. À tarde, o tempo segue nublado, também com possibilidade de precipitações leves.


No Sertão, não há previsão de chuva, enquanto no Agreste as precipitações devem ser de intensidade fraca.


Domingo (07/09)


O domingo (7) deve apresentar uma melhora no tempo, com chuvas apenas de fraca intensidade na Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. Já o Sertão deve permanecer sem precipitações.
As temperaturas ficam estáveis, variando entre 23°C e 28°C.

