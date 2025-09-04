Previsão do tempo: quinta-feira (4) começa com pancadas de chuva no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guarda-chuva na bolsa e sair de casa cedo são boas recomendações para driblar imprevistos; Apac aponta instabilidade fraca a moderada para a RMR

A quinta-feira (4) amanheceu chuvosa no Recife, com registros de pancadas desde as primeiras horas. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta chuvas fracas a moderadas para a Região Metropolitana e Mata Sul ao longo do dia.

Não deve chover nos municípios sertanejos, mas o estado pode registrar precipitações de fraca intensidade no Agreste e na Zona da Mata Norte.

Tendência de precipitação

De acordo com a Apac, as chuvas devem permanecer ao longo do dia em diferentes intensidades. Mata Norte e Agreste podem registrar precipitação, mas de intensidade fraca.

Por sua vez, a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul concentram a maior possibilidade de instabilidade, com registros variando de fraca a moderada. O monitoramento da agência não aponta chuvas para os Sertões de Pernambuco e do São Francisco.

Maiores acumulados em 24h

Os dados das últimas 24 horas já indicam o cenário de instabilidade, com destaque para municípios litorâneos. Os maiores acumulados foram:

Jaboatão dos Guararapes - 20.12 mm

Cortês - 15.77 mm

Barreiros - 15.38 mm

Cabo de Santo Agostinho - 14.56 mm

Bonito - 13.85 mm

Camaragibe - 13.2 mm

Rio Formoso - 13.03 mm

São Lourenço da Mata - 11.47 mm

Ipojuca - 11.26 mm

Tracunhaém - 10.83 mm

Recife - 10.8 mm

Moreno - 10.66 mm

Chã Grande - 10.6 mm

Olinda - 10.27 mm

Contatos da Defesa Civil

Em caso de ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil do estado ou dos municípios da Região Metropolitana do Recife pelos números abaixo:

Pernambuco - 199 ou (81) 3181-2490

Recife - 0800.081.3400

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

