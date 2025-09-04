fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: quinta-feira (4) começa com pancadas de chuva no Recife

Guarda-chuva na bolsa e sair de casa cedo são boas recomendações para driblar imprevistos; Apac aponta instabilidade fraca a moderada para a RMR

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 04/09/2025 às 6:46 | Atualizado em 04/09/2025 às 6:50
Apac alerta para possibilidade de continuidade da chuva moderada em Pernambuco
Apac alerta para possibilidade de continuidade da chuva moderada em Pernambuco - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A quinta-feira (4) amanheceu chuvosa no Recife, com registros de pancadas desde as primeiras horas. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta chuvas fracas a moderadas para a Região Metropolitana e Mata Sul ao longo do dia.

Não deve chover nos municípios sertanejos, mas o estado pode registrar precipitações de fraca intensidade no Agreste e na Zona da Mata Norte.

Tendência de precipitação

De acordo com a Apac, as chuvas devem permanecer ao longo do dia em diferentes intensidades. Mata Norte e Agreste podem registrar precipitação, mas de intensidade fraca.

Por sua vez, a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul concentram a maior possibilidade de instabilidade, com registros variando de fraca a moderada. O monitoramento da agência não aponta chuvas para os Sertões de Pernambuco e do São Francisco.

Maiores acumulados em 24h

Os dados das últimas 24 horas já indicam o cenário de instabilidade, com destaque para municípios litorâneos. Os maiores acumulados foram:

  • Jaboatão dos Guararapes - 20.12 mm
  • Cortês - 15.77 mm
  • Barreiros - 15.38 mm
  • Cabo de Santo Agostinho - 14.56 mm
  • Bonito - 13.85 mm
  • Camaragibe - 13.2 mm
  • Rio Formoso - 13.03 mm
  • São Lourenço da Mata - 11.47 mm
  • Ipojuca - 11.26 mm
  • Tracunhaém - 10.83 mm
  • Recife - 10.8 mm
  • Moreno - 10.66 mm
  • Chã Grande - 10.6 mm
  • Olinda - 10.27 mm

Contatos da Defesa Civil

Em caso de ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil do estado ou dos municípios da Região Metropolitana do Recife pelos números abaixo:

  • Pernambuco - 199 ou (81) 3181-2490
  • Recife - 0800.081.3400
  • Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
  • Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
  • Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
  • Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
  • Abreu e Lima - (81) 97347.2443
  • Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
  • Araçoiaba - (81) 3543.8983
  • Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
  • Igarassu - (81) 99460.9073
  • Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
  • Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
  • Itapissuma - (81) 98844.5216

