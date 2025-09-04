Previsão do tempo: quinta-feira (4) começa com pancadas de chuva no Recife
Guarda-chuva na bolsa e sair de casa cedo são boas recomendações para driblar imprevistos; Apac aponta instabilidade fraca a moderada para a RMR
Clique aqui e escute a matéria
A quinta-feira (4) amanheceu chuvosa no Recife, com registros de pancadas desde as primeiras horas. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta chuvas fracas a moderadas para a Região Metropolitana e Mata Sul ao longo do dia.
Não deve chover nos municípios sertanejos, mas o estado pode registrar precipitações de fraca intensidade no Agreste e na Zona da Mata Norte.
Tendência de precipitação
De acordo com a Apac, as chuvas devem permanecer ao longo do dia em diferentes intensidades. Mata Norte e Agreste podem registrar precipitação, mas de intensidade fraca.
Por sua vez, a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul concentram a maior possibilidade de instabilidade, com registros variando de fraca a moderada. O monitoramento da agência não aponta chuvas para os Sertões de Pernambuco e do São Francisco.
Maiores acumulados em 24h
Os dados das últimas 24 horas já indicam o cenário de instabilidade, com destaque para municípios litorâneos. Os maiores acumulados foram:
- Jaboatão dos Guararapes - 20.12 mm
- Cortês - 15.77 mm
- Barreiros - 15.38 mm
- Cabo de Santo Agostinho - 14.56 mm
- Bonito - 13.85 mm
- Camaragibe - 13.2 mm
- Rio Formoso - 13.03 mm
- São Lourenço da Mata - 11.47 mm
- Ipojuca - 11.26 mm
- Tracunhaém - 10.83 mm
- Recife - 10.8 mm
- Moreno - 10.66 mm
- Chã Grande - 10.6 mm
- Olinda - 10.27 mm
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Contatos da Defesa Civil
Em caso de ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil do estado ou dos municípios da Região Metropolitana do Recife pelos números abaixo:
- Pernambuco - 199 ou (81) 3181-2490
- Recife - 0800.081.3400
- Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
- Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
- Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
- Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
- Abreu e Lima - (81) 97347.2443
- Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
- Araçoiaba - (81) 3543.8983
- Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
- Igarassu - (81) 99460.9073
- Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
- Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
- Itapissuma - (81) 98844.5216
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />