ONG Casa da Esperança lança campanha em parceria com a Neoenergia para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social
Com apenas R$2,00 por mês é possível contribuir com o atendimento a cerca de 200 crianças assistidas pela instituição; confira detalhes
A Casa da Esperança, em parceria com a Neoenergia Pernambuco, propõe uma ampliação no atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com projetos em Jaboatão dos Guararapes.
A campanha Conta do Bem é uma iniciativa que permite que qualquer consumidor contribua com o trabalho da ONG doando valores a partir de R$ 2,00 por mês, automaticamente incluídos na conta de luz.
Sobre o projeto
Com o slogan “Seja a luz que brilha em nosso farol”, a instituição convida a sociedade a fortalecer uma rede de apoio por uma realidade mais justa desde os primeiros anos de vida. Fundada em 1998, a Casa da Esperança atua em sete comunidades do entorno de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, oferecendo acolhimento e educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Atualmente, o projeto atende 70 bebês em regime de creche e cerca de 120 crianças de 4 a 11 anos em atividades de reforço escolar no contraturno das aulas. Segundo a presidente da ONG, Andrezza Limeira, a adesão à campanha pode ter impacto expressivo:
“Essa campanha é muito importante para nossa instituição, pois, por meio dela, podemos potencializar nossas atividades e ajudar ainda mais crianças. Em Pernambuco, temos mais de 4 milhões de pessoas que pagam a conta de energia. Imagine quantas vidas podem ser transformadas se cada uma doar R$ 2”, destaca.
Ela acrescenta que o engajamento popular é decisivo:
“Poderemos ampliar o alcance e a qualidade do atendimento, melhorar nossa estrutura e manter os nossos projetos. É graças à adesão da sociedade que conseguimos seguir em frente — a participação popular é primordial”.
Como participar
A adesão é feita pelo site da ONG (www.casaesperanca.org.br), na aba Como Ajudar, onde o interessado preenche um formulário e escolhe o valor da doação, a partir de R$ 2, para inclusão nas faturas de energia. Também é possível se cadastrar via WhatsApp, pelo número (81) 99661-2639.
A Casa da Esperança informa que os dados dos doadores são utilizados exclusivamente para o cadastro junto ao Grupo Neoenergia, sem compartilhamento com terceiros. O processo é simples, seguro e representa uma forma prática de contribuir para que mais crianças tenham acesso a cuidado, afeto e oportunidades.