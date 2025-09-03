Olinda terá novas vias requalificadas dentro do programa PE na Estrada
A iniciativa faz parte do programa PE na Estrada e prevê um investimento de R$ 14,9 milhões, com prazo de execução de dez meses
Clique aqui e escute a matéria
O Governo de Pernambuco anunciou a abertura de licitação para obras de recapeamento asfáltico em importantes vias de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
A iniciativa faz parte do programa PE na Estrada e prevê um investimento de R$ 14,9 milhões, com prazo de execução de dez meses.
Intervenções
As intervenções contemplam a Avenida Chico Science, trechos da Avenida Governador Agamenon Magalhães, Avenida Olinda, Avenida Presidente Kennedy e a Travessa Piza, totalizando 7,3 km de extensão e uma área de 88 mil m².
Os serviços incluem drenagem, pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização viária.
Apoio à mobilidade
Segundo o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, responsável pela execução do projeto, a requalificação atende a um ponto estratégico para a mobilidade.
“Olinda é Patrimônio da Humanidade, mas também patrimônio do povo pernambucano. Essas vias de entrada e saída da cidade recebem grande fluxo diário e necessitam dessa atenção. E a governadora Raquel Lyra, atenta a essa importância, determinou que devemos cuidar do município como um todo, e essas vias de entrada e saída da cidade precisam dessa atenção devido ao grande fluxo de veículos diariamente”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As intervenções visam facilitar o deslocamento e assegurar condições adequadas de trafegabilidade para veículos.
Em julho, o Governo do Estado já havia concluído a reestruturação da Rua Lygia Gomes da Silva, em Ouro Preto, e iniciado obras em outras vias do município, como a Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, a Rua Pedro Álvares Cabral e a Estrada da Mirueira.
Edital e mais informações
O edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir desta quinta-feira (4), no Portal de Compras Públicas e no site da Cehab, e também de forma presencial, na Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (Celose), situada na sede da Companhia (Rua Odorico Mendes, nº 700, 1º andar, sala 7, bairro Campo Grande, Recife).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3182-7555 ou pelo e-mail celose@cehab.pe.gov.br