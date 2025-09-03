fechar
Pernambuco | Notícia

Olinda terá novas vias requalificadas dentro do programa PE na Estrada

A iniciativa faz parte do programa PE na Estrada e prevê um investimento de R$ 14,9 milhões, com prazo de execução de dez meses

Por Aisha Vitória Publicado em 03/09/2025 às 16:11

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco anunciou a abertura de licitação para obras de recapeamento asfáltico em importantes vias de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa faz parte do programa PE na Estrada e prevê um investimento de R$ 14,9 milhões, com prazo de execução de dez meses.

Intervenções

As intervenções contemplam a Avenida Chico Science, trechos da Avenida Governador Agamenon Magalhães, Avenida Olinda, Avenida Presidente Kennedy e a Travessa Piza, totalizando 7,3 km de extensão e uma área de 88 mil m².

Os serviços incluem drenagem, pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização viária.

Leia Também

Apoio à mobilidade

Segundo o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, responsável pela execução do projeto, a requalificação atende a um ponto estratégico para a mobilidade.

“Olinda é Patrimônio da Humanidade, mas também patrimônio do povo pernambucano. Essas vias de entrada e saída da cidade recebem grande fluxo diário e necessitam dessa atenção. E a governadora Raquel Lyra, atenta a essa importância, determinou que devemos cuidar do município como um todo, e essas vias de entrada e saída da cidade precisam dessa atenção devido ao grande fluxo de veículos diariamente”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As intervenções visam facilitar o deslocamento e assegurar condições adequadas de trafegabilidade para veículos.

Em julho, o Governo do Estado já havia concluído a reestruturação da Rua Lygia Gomes da Silva, em Ouro Preto, e iniciado obras em outras vias do município, como a Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, a Rua Pedro Álvares Cabral e a Estrada da Mirueira.

Edital e mais informações

O edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir desta quinta-feira (4), no Portal de Compras Públicas e no site da Cehab, e também de forma presencial, na Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (Celose), situada na sede da Companhia (Rua Odorico Mendes, nº 700, 1º andar, sala 7, bairro Campo Grande, Recife).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3182-7555 ou pelo e-mail celose@cehab.pe.gov.br

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência
INCLUSÃO

Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência

Compartilhe

Tags