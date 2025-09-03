Rede Compaz promove entrega de resultados de DNA e reforça cultura de paz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segunda etapa do Painho Legal acontece nesta quinta-feira (04), no Compaz Eduardo Campos

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (04), a partir das 9h, o Compaz Eduardo Campos, no Recife, recebe mais uma edição do Painho Legal, iniciativa que busca fortalecer vínculos familiares, ampliar o acesso à cidadania e incentivar a cultura de paz.

A iniciativa gratuita ofereceu exames de DNA e a possibilidade de reconhecimento voluntário de paternidade para moradores da capital pernambucana que ainda não têm o nome do pai na certidão de nascimento.

Na ocasião, serão entregues os resultados dos exames de DNA coletados durante a primeira etapa da ação, realizada em 21 de agosto.

Sobre o Painho Legal

A atividade é promovida pela Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

“O Painho Legal vai além da entrega de resultados de DNA. Ele representa a garantia de direitos, o fortalecimento dos laços familiares e a promoção da cultura de paz. O Compaz segue sendo um espaço de acolhimento e inclusão para todos”, destacou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a ação integra um conjunto de políticas públicas voltadas para a inclusão social e a construção de uma cidade mais justa.

“O Compaz é um símbolo do nosso compromisso com a cidadania e a paz social. Iniciativas como o Painho Legal mostram como a integração entre justiça, saúde e direitos humanos pode transformar realidades”, reforçou a gestão municipal.

Saiba como acessar o JC Premium