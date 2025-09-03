fechar
Pernambuco | Notícia

Rede Compaz promove entrega de resultados de DNA e reforça cultura de paz

Segunda etapa do Painho Legal acontece nesta quinta-feira (04), no Compaz Eduardo Campos

Por Aisha Vitória Publicado em 03/09/2025 às 14:27
Rede Compaz promove entrega de resultados de DNA e reforça cultura de paz
Rede Compaz promove entrega de resultados de DNA e reforça cultura de paz - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (04), a partir das 9h, o Compaz Eduardo Campos, no Recife, recebe mais uma edição do Painho Legal, iniciativa que busca fortalecer vínculos familiares, ampliar o acesso à cidadania e incentivar a cultura de paz.

A iniciativa gratuita ofereceu exames de DNA e a possibilidade de reconhecimento voluntário de paternidade para moradores da capital pernambucana que ainda não têm o nome do pai na certidão de nascimento.

Na ocasião, serão entregues os resultados dos exames de DNA coletados durante a primeira etapa da ação, realizada em 21 de agosto.

Sobre o Painho Legal

A atividade é promovida pela Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

“O Painho Legal vai além da entrega de resultados de DNA. Ele representa a garantia de direitos, o fortalecimento dos laços familiares e a promoção da cultura de paz. O Compaz segue sendo um espaço de acolhimento e inclusão para todos”, destacou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

Leia Também

De acordo com a Prefeitura do Recife, a ação integra um conjunto de políticas públicas voltadas para a inclusão social e a construção de uma cidade mais justa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“O Compaz é um símbolo do nosso compromisso com a cidadania e a paz social. Iniciativas como o Painho Legal mostram como a integração entre justiça, saúde e direitos humanos pode transformar realidades”, reforçou a gestão municipal.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência
INCLUSÃO

Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência

Compartilhe

Tags