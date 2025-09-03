fechar
Recife celebra diversidade com a 3ª Parada da Boa Vista neste sábado

Evento gratuito acontece no Centro do Recife com shows, performances e homenagens a ícones da cena LGBTQIAPN+

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 11:04
Nomes conhecidos da noite LGBT serão os homenageados deste ano de 2025.
Nomes conhecidos da noite LGBT serão os homenageados deste ano de 2025. - DIVULGAÇÃO - NATHAN JUNIOR

Recife recebe neste sábado (6), a partir das 18h, a 3ª edição da Parada Boa Vista da Diversidade. O evento será realizado na Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana, e contará com uma programação gratuita repleta de música, arte e representatividade LGBTQIAPN+.

Idealizado e organizado pelo produtor cultural Jango Barros, o evento tem como objetivo celebrar a diversidade, combater a LGBTfobia e promover a inclusão por meio da arte e da ocupação do espaço urbano. A parada reúne apresentações de drags, transformistas, cantores e bandas, além de homenagens a personalidades que contribuíram para a valorização da cultura LGBTQIAPN+ no estado.

“Quero chamar a atenção da população para uma consciência mais tolerante sobre o direito de expressão de um segmento da sociedade há muito privado de exercê-lo de maneira mais visível e sem preconceitos de qualquer natureza”, afirma Jango Barros.

Entre os homenageados deste ano estão nomes consagrados da cena local, como Raquel Simpson, Christiane Falcão e o cantor João Victor. Para Raquel, que é considerada uma referência da noite LGBT recifense, o reconhecimento é emocionante.

“Ser homenageada nesta parada da diversidade, para mim, é uma honra. Envelhecer no palco é muito gratificante, pois venho de uma época em que éramos rotuladas de travestis, depois transformistas, e hoje nos reconhecemos como mulheres trans. Agradeço muito a Deus e ao Jango, que sempre valorizou os artistas da nossa comunidade”, destacou a artista.

Atrações confirmadas

O evento contará com três blocos de apresentações artísticas, intercalando música e performances de mais de 30 nomes da cena LGBTQIAPN+. Dentre os destaques estão as drags Rhayanna Fox, Rayssa Botelho, Britney Hill, Marilyn Taylor, Black Negona, Eva Venenosa e Victoria Fox. No palco musical, se apresentam artistas como Disco Night, Rony Versales e Banda Atrevida.

Estrutura e segurança

A Parada contará com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, agentes de trânsito, bombeiros civis e equipe de segurança particular, garantindo a tranquilidade dos participantes.

O evento também abre espaço para o comércio informal, incentivando que ambulantes locais aproveitem a movimentação para gerar renda.

Programação completa da 3ª Parada Boa Vista da Diversidade:

  • 18h - Abertura com João Victor e Levi
  • 19h - Momento Disco Night
  • 20h - Apresentações artísticas – Parte 1 (Magally Mel)
  • 21h - Show de Rony Versales e Banda
  • 21h30 - Show de Alan Ka
  • 22h - Apresentações artísticas – Parte 2 (Britney Hill)
  • 23h - Show de Andrea Luiza
  • 23h30 - Banda Zé Pressão
  • 00h - Apresentações artísticas – Parte 3 (Black Negona)
  • 01h - Show da Banda Atrevida
  • 02h - Encerramento

Serviço:

3ª Parada Boa Vista da Diversidade

Data: Sábado, 06 de setembro de 2025
Horário: A partir das 18h
Local: Rua da União, Boa Vista – Recife
Entrada gratuita
Informações: (81) 9 9969-0018

