Recife celebra diversidade com a 3ª Parada da Boa Vista neste sábado
Evento gratuito acontece no Centro do Recife com shows, performances e homenagens a ícones da cena LGBTQIAPN+
Recife recebe neste sábado (6), a partir das 18h, a 3ª edição da Parada Boa Vista da Diversidade. O evento será realizado na Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana, e contará com uma programação gratuita repleta de música, arte e representatividade LGBTQIAPN+.
Idealizado e organizado pelo produtor cultural Jango Barros, o evento tem como objetivo celebrar a diversidade, combater a LGBTfobia e promover a inclusão por meio da arte e da ocupação do espaço urbano. A parada reúne apresentações de drags, transformistas, cantores e bandas, além de homenagens a personalidades que contribuíram para a valorização da cultura LGBTQIAPN+ no estado.
“Quero chamar a atenção da população para uma consciência mais tolerante sobre o direito de expressão de um segmento da sociedade há muito privado de exercê-lo de maneira mais visível e sem preconceitos de qualquer natureza”, afirma Jango Barros.
Entre os homenageados deste ano estão nomes consagrados da cena local, como Raquel Simpson, Christiane Falcão e o cantor João Victor. Para Raquel, que é considerada uma referência da noite LGBT recifense, o reconhecimento é emocionante.
“Ser homenageada nesta parada da diversidade, para mim, é uma honra. Envelhecer no palco é muito gratificante, pois venho de uma época em que éramos rotuladas de travestis, depois transformistas, e hoje nos reconhecemos como mulheres trans. Agradeço muito a Deus e ao Jango, que sempre valorizou os artistas da nossa comunidade”, destacou a artista.
Atrações confirmadas
O evento contará com três blocos de apresentações artísticas, intercalando música e performances de mais de 30 nomes da cena LGBTQIAPN+. Dentre os destaques estão as drags Rhayanna Fox, Rayssa Botelho, Britney Hill, Marilyn Taylor, Black Negona, Eva Venenosa e Victoria Fox. No palco musical, se apresentam artistas como Disco Night, Rony Versales e Banda Atrevida.
Estrutura e segurança
A Parada contará com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, agentes de trânsito, bombeiros civis e equipe de segurança particular, garantindo a tranquilidade dos participantes.
O evento também abre espaço para o comércio informal, incentivando que ambulantes locais aproveitem a movimentação para gerar renda.
Programação completa da 3ª Parada Boa Vista da Diversidade:
- 18h - Abertura com João Victor e Levi
- 19h - Momento Disco Night
- 20h - Apresentações artísticas – Parte 1 (Magally Mel)
- 21h - Show de Rony Versales e Banda
- 21h30 - Show de Alan Ka
- 22h - Apresentações artísticas – Parte 2 (Britney Hill)
- 23h - Show de Andrea Luiza
- 23h30 - Banda Zé Pressão
- 00h - Apresentações artísticas – Parte 3 (Black Negona)
- 01h - Show da Banda Atrevida
- 02h - Encerramento
Serviço:
3ª Parada Boa Vista da Diversidade
Data: Sábado, 06 de setembro de 2025
Horário: A partir das 18h
Local: Rua da União, Boa Vista – Recife
Entrada gratuita
Informações: (81) 9 9969-0018
