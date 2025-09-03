Comissão de Administração da Alepe aprova empréstimo de R$ 1,5 bilhão e texto pode ir a Plenário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com a aprovação, o Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025 está agora pronto para ser votado em Plenário. O projeto está em tramitação desde março

Clique aqui e escute a matéria

A Comissão de Administração da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta quarta-feira (3), o pedido do Governo do Estado para um empréstimo de R$ 1,51 bilhão. A aprovação ocorreu com uma condição: metade do valor (R$ 756 milhões) deverá ser repassada aos municípios para a execução de projetos.

A modificação foi inserida pela Comissão de Justiça no dia 19 de agosto e foi acatada pelo colegiado de Administração. Com a aprovação, o Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025 está agora pronto para ser votado em Plenário. O projeto está em tramitação desde março.

CRÍTICAS AO GOVERNO

O presidente da Comissão, deputado Waldemar Borges (MDB), destacou a importância do processo de debate sobre o projeto. Segundo ele, a discussão servirá de referência para futuras autorizações de endividamento do Executivo.

“Ao nos aprofundarmos sobre esse projeto, constatamos a dificuldade que o governo tem de transformar as autorizações de empréstimos em recursos que efetivamente entrem nos cofres do Estado e que, consequentemente, se traduzam em obras que toquem a vida dos pernambucanos”, declarou o deputado.

Borges aproveitou a ocasião para criticar o ritmo de execução dos financiamentos pela atual gestão, além de reiterar a denúncia de que parte dos R$ 9,2 bilhões de empréstimos já contratados pelo governo foi utilizada em alocações não previstas nas autorizações da Alepe.