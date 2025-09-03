fechar
Comissão de Administração da Alepe aprova empréstimo de R$ 1,5 bilhão e texto pode ir a Plenário

Com a aprovação, o Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025 está agora pronto para ser votado em Plenário. O projeto está em tramitação desde março

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 23:25
Parecer aprovado repassa metade do valor do empréstimo para municípios
Parecer aprovado repassa metade do valor do empréstimo para municípios - GABRIEL COSTA

A Comissão de Administração da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta quarta-feira (3), o pedido do Governo do Estado para um empréstimo de R$ 1,51 bilhão. A aprovação ocorreu com uma condição: metade do valor (R$ 756 milhões) deverá ser repassada aos municípios para a execução de projetos. 

A modificação foi inserida pela Comissão de Justiça no dia 19 de agosto e foi acatada pelo colegiado de Administração. Com a aprovação, o Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025 está agora pronto para ser votado em Plenário. O projeto está em tramitação desde março.

CRÍTICAS AO GOVERNO

O presidente da Comissão, deputado Waldemar Borges (MDB), destacou a importância do processo de debate sobre o projeto. Segundo ele, a discussão servirá de referência para futuras autorizações de endividamento do Executivo.

“Ao nos aprofundarmos sobre esse projeto, constatamos a dificuldade que o governo tem de transformar as autorizações de empréstimos em recursos que efetivamente entrem nos cofres do Estado e que, consequentemente, se traduzam em obras que toquem a vida dos pernambucanos”, declarou o deputado.

Borges aproveitou a ocasião para criticar o ritmo de execução dos financiamentos pela atual gestão, além de reiterar a denúncia de que parte dos R$ 9,2 bilhões de empréstimos já contratados pelo governo foi utilizada em alocações não previstas nas autorizações da Alepe.

 

