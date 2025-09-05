João Emanuel Carneiro desenvolve nova novela das nove da Globo após ‘Mania de Você’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Emanuel Carneiro está com um projeto em fase de desenvolvimento dentro da Globo. Ele, que foi autor de Mania de Você (2024), considerado o maior fracasso do horário das nove da história, pode fazer seu retorno à faixa nobre.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o dramaturgo entregou a sinopse de uma nova novela para o canal. Em caso de aprovação pelo alto escalão, a produção pode ir ao ar no lugar da trama de Walcyr Carrasco.

Até agora, o cronograma segue com o remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias, que será sucedido por Três Graças, de Aguinaldo Silva, a partir de outubro. Quem Ama, Cuida, título provisório da trama de Carrasco, está prevista para estrear em maio de 2026.

Ainda que tenha sido alvo de uma enxurrada de críticas com Mania de Você durante a exibição, João Emanuel Carneiro renovou contrato com a Globo até 2029. Apesar do fiasco retumbante, ele é autor de grandes sucessos, com: Da Cor do Pecado (2004), A Favorita (2008), Avenida Brasil (2012) e Todas as Flores (2022), do Globoplay.

