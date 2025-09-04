Ex-atriz da Globo é encontrada em situação de abandono em Porto Alegre
Aos 74 anos, Rejane Schumann foi encontrada em condições precárias em Porto Alegre, e ativista mobiliza ajuda financeira para apoiar a artista.
A ex-atriz da TV Globo, Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada vivendo em condições precárias em um apartamento em Porto Alegre.
A descoberta foi feita pela ativista Deise Falci durante um resgate de animais, que se deparou com a artista em um estado de vulnerabilidade maior que o dos próprios cães e gatos.
Segundo o relato de Deise Falci em suas redes sociais nesta quarta (3), o encontro ocorreu quando ela e a polícia civil atenderam a um chamado de denúncia de maus-tratos a animais. Ao chegarem ao local, a situação real se tornou evidente.
"Mas, na verdade, quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora do que os animais", afirmou a ativista.
O estado do apartamento, descrito como insalubre, era visível e a falta de recursos era preocupante. "Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", detalhou Deise, que também mencionou o forte odor sentido da rua.
A ativista e voluntários fizeram uma limpeza no local e prestaram os primeiros socorros à atriz. Falci também informou que a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre a posse dos cartões de crédito de Rejane, que estariam com terceiros.
"Pessoas que estão com o cartão de crédito dela foram intimadas a irem à delegacia. A gente está investigando tudo isso", explicou.
Apesar dos indícios de início de demência, Rejane foi descrita como uma pessoa "superinteligente e que conversa superbem", mas que não consegue cuidar de sua higiene e de sua alimentação.
Novelas que Rejane Schumann fez na Globo
A atriz, que participou de novelas como 'O Feijão e o Sonho' (1976) e 'Pai Herói' (1979), além de 'Dancin' Days' (1978), recebeu a ajuda com emoção. "A Rejane ficou muito feliz e emocionada", concluiu Deise Falci.
