Atriz de ‘História de Amor’ explica motivo de não ter filhos em 40 anos de casamento

Bia Nunnes, que está no ar na reprise da novela História de Amor na pele de Marta, entrou recentemente também em Êta Mundo Melhor!, como a professora Dirce, cujo trabalho marcou seu retorno à TV após 11 anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz confessou que não planejou ficar afastada das telinhas por tanto tempo, e que por outros projetos com o marido, o diretor Fernando Berditchevsky, acabaram impactando neste fato.

“Eu fui me envolvendo com projetos de teatro em São Paulo. Eu e meu marido também temos uma produtora, que decidimos reativar e nos demanda tempo”, declarou a atriz de História de Amor. Casada há mais de quatro décadas, Bia Nunnes deu detalhes sobre a relação.

“Sempre trabalhamos juntos. Temos os mesmos gostos, nos damos muito bem. Já tivemos, inclusive, um grupo de palhaços, e fizemos projetos em lugares menos favorecidos e em praças públicas“, disse ela, que optou por não ter filhos em decisão conjunta: “Fomos nos envolvendo com esses trabalhos e o tempo acabou passando”, explicou.

