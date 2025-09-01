fechar
Atriz de ‘História de Amor’ explica motivo de não ter filhos em 40 anos de casamento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 8:53
Bia Nunnes, que está no ar na reprise da novela História de Amor na pele de Marta, entrou recentemente também em Êta Mundo Melhor!, como a professora Dirce, cujo trabalho marcou seu retorno à TV após 11 anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz confessou que não planejou ficar afastada das telinhas por tanto tempo, e que por outros projetos com o marido, o diretor Fernando Berditchevsky, acabaram impactando neste fato.

“Eu fui me envolvendo com projetos de teatro em São Paulo. Eu e meu marido também temos uma produtora, que decidimos reativar e nos demanda tempo”, declarou a atriz de História de Amor. Casada há mais de quatro décadas, Bia Nunnes deu detalhes sobre a relação.

“Sempre trabalhamos juntos. Temos os mesmos gostos, nos damos muito bem. Já tivemos, inclusive, um grupo de palhaços, e fizemos projetos em lugares menos favorecidos e em praças públicas“, disse ela, que optou por não ter filhos em decisão conjunta: “Fomos nos envolvendo com esses trabalhos e o tempo acabou passando”, explicou.

VEJA MAIS: Por onde anda Bia Nunnes, a Marta de ‘História de Amor’?

