Atriz de ‘História de Amor’ explica motivo de não ter filhos em 40 anos de casamento
Clique aqui e escute a matéria
Bia Nunnes, que está no ar na reprise da novela História de Amor na pele de Marta, entrou recentemente também em Êta Mundo Melhor!, como a professora Dirce, cujo trabalho marcou seu retorno à TV após 11 anos.
Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz confessou que não planejou ficar afastada das telinhas por tanto tempo, e que por outros projetos com o marido, o diretor Fernando Berditchevsky, acabaram impactando neste fato.
“Eu fui me envolvendo com projetos de teatro em São Paulo. Eu e meu marido também temos uma produtora, que decidimos reativar e nos demanda tempo”, declarou a atriz de História de Amor. Casada há mais de quatro décadas, Bia Nunnes deu detalhes sobre a relação.
“Sempre trabalhamos juntos. Temos os mesmos gostos, nos damos muito bem. Já tivemos, inclusive, um grupo de palhaços, e fizemos projetos em lugares menos favorecidos e em praças públicas“, disse ela, que optou por não ter filhos em decisão conjunta: “Fomos nos envolvendo com esses trabalhos e o tempo acabou passando”, explicou.
VEJA MAIS: Por onde anda Bia Nunnes, a Marta de ‘História de Amor’?
O post Atriz de ‘História de Amor’ explica motivo de não ter filhos em 40 anos de casamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.