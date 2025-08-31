Novela História de Amor: Confira resumo do capítulo desta segunda-feira (01/09)
"História de Amor" se despede esta semana das telas da Globo. Confira resumo completo do capítulo desta segunda (1) e horário de exibição.
"História de Amor" segue rumo a sua última semana!
É hora de ver o desfecho das tramas de Joyce (Carla Marins), Helena (Regina Duarte) e Carlos (José Mayer). Confira resumo e horário!
Resumo desta segunda-feira - História de Amor (01/08)
Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la. Paula decide comprar um vestido novo para Neusa. Helena se assusta quando Sheila diz que Paula pode estar grávida. Joyce convida Caio para a regata em homenagem a Assunção. Helena se recorda das palavras de Olga sobre o quanto sonha com um bisneto. Carlos conversa com Zuleika ao telefone e Helena aparece.
Helena pede a Carlos que ele a abrace e diz que está com uma estranha sensação de perda. Paula telefona para Daniel. Tânia tenta ouvir a conversa pela extensão. Paula diz a Neusa que ela ainda se vingará de Mariana. Helena diz a Carlos que Sheila a procurou. Carlos diz à Helena que se ela deixar se influenciar por Sheila, os dois nunca serão felizes.
Joyce pede desculpas a Marta por ter gritado com Ritinha. Marta diz que ela não merece o que Helena fez por ela. Ritinha encontra um cachorro na rua e o leva para casa. Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena. Caio busca Joyce e Alice para irem à regata de Assunção. Neusa entra na igreja, vestida de noiva.
Neusa se casa enquanto, na Lagoa, Assunção participa da regata. Bruno cumprimenta Caio na regata. Rafaela conta a Mauro que ele será avô. Caio convida Joyce para almoçar com seus pais. Mauro diz a Rafaela que Paula ficou grávida de propósito e desconfia que esse filho seja mesmo de Carlos.
Paula se lembra de quando Carlos dizia que queria ter um filho e chora. Olga convida Carlos e Helena para passear na praia. Zuleika reúne os convidados do casamento de Neusa e Mendonça num almoço em sua casa. Helena vai almoçar na casa de Carlos e Rafaela fica perplexa ao ver o casal.
Mauro mantém a preocupação diante de Carlos e Helena. Joyce e Caio namoram no almoço e Dalva fica contrariada. Caio leva Joyce para conhecer seu apartamento novo. Carlos percebe que Mauro está preocupado. Olga diz a Helena que nunca viu o neto tão feliz. Lu pega o buquê de noiva de Neusa. Leo diz a ela que quando sair o divórcio, ele se casará com ela.
Paula faz planos de voltar com Carlos. Helena diz que aceita viajar e se casar com Carlos. Rafaela ouve tudo. Joyce conta para a dona do cachorro perdido que sabe onde ele está. Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela. Furiosa, Joyce troca a fechadura da porta e deixa Helena na rua. Rafaela conta para Paula que Carlos irá viajar e se casar om Helena. Paula telefona para a casa de Helena e Joyce diz que a mãe não mora mais lá. Paula vai ao apartamento de Carlos e dá de cara com Helena.
Que horas começa História de Amor nesta segunda-feira (01/08)?
A edição especial de "História de Amor" vai ao ar nesta segunda (1) às 15h15, após a edição especial de "Terra Nostra"