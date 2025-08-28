Após críticas de Taís Araújo a Vale Tudo, Manuela Dias toma atitude drástica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clima tenso em "Vale Tudo"? Atitudes de Manuela Dias, autora do remake, nas redes sociais deram o que falar depois da entrevista de Taís Araújo.

Climão nos bastidores de "Vale Tudo"?

Taís Araújo desabafou em entrevista sobre os rumos escolhidos para a protagonista Raquel no remake.

As críticas foram direcionadas ao fato da personagem perder sua empresa e voltar a vender sanduíches na praia, ao contrário da versão original.

As declarações repercutiram bastante na internet, com numerosos comentários de apoio às colocações de Taís.

Após a publicação da matéria, uma atitude de Manuela Dias, autora da trama, chamou a atenção nas redes sociais.

Manuela Dias bloqueia comentários no Instagram



Horas após a publicação da entrevista de Taís Araújo para a revista Quem, Manuela Dias limitou os comentários em seu Instagram. O bloqueio costuma ser usado por celebridades que sofrem enxurradas de críticas nas redes.

Além disso, a autora compartilhou um story da jornalista Vera Magalhães elogiando a novela e a trama de Afonso (Humberto Carrão). "Esse olhar que vale ouro", escreveu Manuela.

Taís Araújo revela decepção com Vale Tudo

Na entrevista, Taís Araújo revelou ter ficado surpresa, triste e decepcionada com os rumos de Raquel, que não teve a trajetória de melhoria de vida vivida na novela original, revelou à revista Quem.

Em 1988, a personagem foi interpretada por Regina Duarte e se tornou uma empresária rica e bem-sucedida, sem sofrer com derrotas financeiras.

"Também tinha a esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras", disse. "É urgente que a gente se veja nesse lugar. E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher".

"Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem, que não é escrita por mim", pontuou.