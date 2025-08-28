Globo ignora desempenho de Paolla Oliveira em Vale Tudo e negocia contrato fixo
Paolla Oliveira, a Heleninha Roitman de Vale Tudo, recebeu uma proposta da Globo para voltar a ter contrato fixo com a emissora. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
A atriz deu a entender que gostou da proposta e as negociações estão em andamento. A emissora entendeu que perder grandes nomes de sua teledramaturgia nos últimos anos foi um grande erro, com reflexos em sua audiência e queda no interesse de suas novelas.
Do elenco de Vale Tudo, também foram chamados para um contrato fixo com a emissora Renato Góes, o Ivan na trama, além de Bella Campos, a Maria de Fátima, mesmo a atriz sendo massacrada diariamente nas redes sociais pelo seu desempenho na trama. No caso de Paolla, ela não tem contrato longo com a emissora desde 2023, quando se aventurou em uma série da Netflix, Mar Branco.
Por falar em Paolla Oliveira, a atriz não reagiu bem ao tomar uma nota zero do jornal O Globo, pelo seu desempenho no remake de Vale Tudo. Na época, ela recebeu apoio do elenco da trama e chegou a gravar um vídeo debochando da situação.
