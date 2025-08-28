Miguel Coelho volta à TV Globo para viver personagem na reta final de Vale Tudo
Miguel Coelho está de volta às novelas da TV Globo! O ator voltou para a emissora carioca, após cinco anos afastado, para integrar o elenco de Vale Tudo, atual novela das nove do canal, que já caminha para a sua reta final.
De acordo com informações do Portal Leo Dias, Miguel já esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, gravando as suas primeiras cenas na novela, cercado de muito sigilo pela equipe de produção. A emissora ainda não revelou qual será a função do ator na trama.
A volta de Miguel Coelho à TV Globo acontece cinco anos após a sua passagem pela emissora. Na época, Miguel esteve no elenco de Espelho da Vida, novela escrita por Elizabeth Jhin e logo depois emplacou uma sequência de produções na Record e no SBT, em A Caverna Encantada.
Incluso na reta final de Vale Tudo, o que se comenta nos bastidores é que o personagem de Miguel Coelho será uma das surpresas dos últimos capítulos do remake, que chega ao fim em Outubro na faixa das nove.
