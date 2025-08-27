fechar
Afonso teve leucemia na primeira versão de Vale Tudo? Entenda desfecho do filho de Odete

Afonso (Humberto Carrão) terá a vida duramente afetada por um quadro de leucemia em "Vale Tudo"; descubra desfecho original do personagem.

Por Thallys Menezes Publicado em 27/08/2025 às 18:52 | Atualizado em 27/08/2025 às 18:55
Afonso em "Vale Tudo"
Afonso em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Momentos dramáticos em "Vale Tudo"!

Nos próximos capítulos, Afonso (Humberto Carrão) descobre um quadro de leucemia mieloide, variedade de câncer que afeita a medula óssea.

Diante da novidade, muitos espectadores estão curiosos sobre o destino do personagem. Entenda o que a versão original pode esclarecer!

Afonso ficou doente na primeira versão de Vale Tudo?

Na novela original, de 1988, Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes.

O perfil do personagem era semelhante ao apresentado no remake, com embates com a mãe, Odete (Beatriz Segall/Deborah Bloch) e envolvimentos com Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos) e Solange (Lídia Brondi/Alice Wegmann).

Porém, o Afonso de 1988 não era atleta e não demonstrava interesse em preservação ambiental, novidades trazidas pela autora Manuela Dias na novela atualizada.

Além disso, a leucemia não fez parte da trama de Afonso na "Vale Tudo" exibida em 1988.

Afonso vai morrer em Vale Tudo?

Ainda não foi divulgado se o personagem morrerá no fim da novela. Segundo a imprensa, vários parentes dele terão a medula testada para transplante, mas apenas Leonardo (Guilherme Magon) será compatível.

Segundo o site Notícias da TV, o transplante acontecerá na reta final, com as células-tronco do cordão umbilical dos gêmeos de Afonso e Solange. A diretora da Tomorrow dará à luz nos últimos capítulos.

Na versão original, Afonso reata com Solange e tem um desfecho feliz. Portanto, não é esperado que o personagem morra no remake.

