Livro que Odete Roitman leu em "Vale Tudo" se torna um dos mais vendidos
A aparição do livro durante uma cena da vilã da novela das nove impulsionou as vendas da obra escrita por Rosa Monteiro. Saiba mais a seguir
Clique aqui e escute a matéria
O livro que Odete Roitman apareceu lendo em uma cena exibida no capítulo do último sábado (06) de Vale Tudo disparou nas vendas.
Intitulado “O Perigo de Estar Lúcida”, de Rosa Monteiro, ficou entre os cinco livros mais vendidos do Brasil no site da Amazon neste domingo (7), pouco depois da exibição da cena.
Nesta segunda-feira (8), ele segue como o 1º mais vendido da categoria “Livros de Literatura Europeia” no site.
Na novela, é comum os personagens aparecerem com livros nas mãos em cena. Muitas das obras literárias lidas por Celina, personagem de Malu Galli, também chamam a atenção dos internautas.
“O perigo de estar lúcida”, que apareceu nas mãos de Odete (Deborah Bloch) foi lançado em novembro de 2023. Ele foi escrito por uma jornalista nascida na Espanha.
Confira a sinopse:
Com base na sua experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memórias de grandes escritores, pensadores e artistas, Rosa Montero nos oferece um estudo fascinante sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental.
O leitor descobrirá nas páginas a teoria da “tempestade perfeita” — aquela que prega que na explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis — e presenciará o processo de surgimento de ideias que a autora, desfrutando de suas vivências, habitou diretamente, e durante anos, um território nas vizinhanças da loucura.
