Vale Tudo: Fátima pode morrer no lugar de Odete Roitman, aponta colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na versão original da novela, de 1988, a vilã Odete é morta na reta final da trama e deixa o público curioso para saber quem foi o assassino

Clique aqui e escute a matéria

Rumores nos bastidores de “Vale Tudo” apontam que Maria de Fátima (Bella Campos) pode ser assassinada no lugar de Odete Roitman (Debora Bloch) na reta final da nova versão da novela.

As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Léo Dias. Segundo ela, a cúpula de dramaturgia da TV Globo e roteiristas estão revendo o bloco que vai ao ar a partir de 29 de setembro. A autora quer fazer mudanças na trama.

A colunista revelou que o roteiro do próximo bloco, que costuma ser entregue às quintas-feiras, atrasou e só deve ser enviado nesta sexta-feira (5).

Na novela original de 1988, Odete Roitman é assassinada e causou um grande impacto no público para descobrir quem a matou.

O remake de Vale Tudo deve terminar em 17 de outubro de 2025.

