Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Fátima pode morrer no lugar de Odete Roitman, aponta colunista

Na versão original da novela, de 1988, a vilã Odete é morta na reta final da trama e deixa o público curioso para saber quem foi o assassino

Por Marilia Pessoa Publicado em 05/09/2025 às 18:09 | Atualizado em 05/09/2025 às 18:14
Maria de Fátima em "Vale Tudo"
Maria de Fátima em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Rumores nos bastidores de “Vale Tudo” apontam que Maria de Fátima (Bella Campos) pode ser assassinada no lugar de Odete Roitman (Debora Bloch) na reta final da nova versão da novela.

As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Léo Dias. Segundo ela, a cúpula de dramaturgia da TV Globo e roteiristas estão revendo o bloco que vai ao ar a partir de 29 de setembro. A autora quer fazer mudanças na trama.

A colunista revelou que o roteiro do próximo bloco, que costuma ser entregue às quintas-feiras, atrasou e só deve ser enviado nesta sexta-feira (5).

Na novela original de 1988, Odete Roitman é assassinada e causou um grande impacto no público para descobrir quem a matou.

O remake de Vale Tudo deve terminar em 17 de outubro de 2025.

