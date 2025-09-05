Vale Tudo: César confessa crime para Odete Roitman após casamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Modelo terá uma das suas armações exposta para todos durante a cerimônia de casamento com a dona da TCA. Saiba o que vai acontecer na novela

César (Cauã Reymond) vai confessar um crime que cometeu para Odete Roitman (Debora Bloch) após se casar com a ricaça nos próximos capítulos de "Vale Tudo", novela da TV Globo.

Durante a cerimônia do casamento, os convidados receberão uma notícia chocante no celular: uma matéria jornalística revelando que César teria roubado um quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

César tenta fugir do local com ajuda do amigo Olavo (Ricardo Theodoro), mas Odete o impede de sair.

Odete faz um discurso para evitar mais escândalos e diz que a notícia é mentirosa. Pouco tempo depois, César confessa para Odete que participou do roubo em uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos).

O modelo dá um jeito de fazer Odete pensar que Fátima foi a mandante.

