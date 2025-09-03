Alice Wegmann revela pedido que fez para cabelo de Solange em ‘Vale Tudo’
Atriz contou qual foi o detalhe que não podia faltar de jeito nenhum no visual da personagem na versão remake da novela. Saiba o que ela disse!
O visual de Solange Duprat é um dos mais icônicos e lembrados de “Vale Tudo”, seja na versão do remake quanto na novela original de 1988.
A identidade de um personagem é muito importante e atualizá-la para um remake não é uma tarefa fácil, afinal, é necessário adaptar sem perder aquelas características que fizeram o visual do personagem ser tão marcante.
Alice Wegmann, intérprete de Solange, considerou esse detalhe na hora de experimentar os possíveis visuais da sua personagem no remake de 2025. A atriz já sabia o detalhe que não poderia faltar de jeito nenhum no cabelo da Solange: a icônica franja curta.
Alice usou o Instagram nesta segunda-feira (1º) para mostrar os bastidores da escolha do cabelo de sua personagem na novela da TV Globo. Ela publicou fotos experimentando diferentes perucas que foram cogitadas para a sua versão da Solange.
“Colocamos algumas perucas pra testar o corte da Chérie… Mas nenhum deles encaixou tão perfeito pra ela quanto esse de agora”, escreveu ela.
O corte foi atualizado para uma versão mais curta, acima dos ombros, mas a franja foi mantida.
“A franjinha sempre foi meu pedido inicial… É a cara dela. Mas modernizamos um pouco encurtando os fios acima do ombro também, pra não igualar a primeira versão de 88. Legal, né?”, finalizou Alice.
Em outra publicação, Alice Wegmann compartilhou a prova de roupas de sua personagem. Ela comentou que a visualização dos looks ajuda na construção da personagem.
“Eu amo essa parte do processo, me ver no espelho diferente daquilo que tô acostumada é o pontapé necessário pra encontrar a personagem”, declarou.
