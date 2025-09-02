fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Mordomo Eugênio vai se apaixonar por Freitas, diz colunista

O personagem que trabalha na mansão Roitman ganhará um par romântico nos próximos capítulos da novela. Saiba o que vai acontecer em breve na trama

Por Marilia Pessoa Publicado em 02/09/2025 às 17:03
Eugênio e Freitas em Vale Tudo
Eugênio e Freitas em Vale Tudo - MARCOS SERRA LIMA/TV GLOBO/Reprodução/Instagram

O mordomo Eugênio (Luís Salém) ganhará um par romântico nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo. É o que aponta a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.

De acordo com a colunista, Freitas (Luis Lobianco) e Eugênio vão se conhecer no bar de Vasco (Thiago Martins).

Eugênio vai cantar e surpreenderá Freitas. Eles vão flertar de maneira sutil. O mordomo também vai revelar que estava no naufrágio do Bateau Mouche em 1988.

O personagem de Luís Salém até será chamado para dar um depoimento em um documentário.

Na noite de 31 de dezembro de 1988, o barco Bateau Mouche IV afundou causando a morte de 55 pessoas.

A embarcação, que levava 150 passageiros, seguia para a praia de Copacabana para que todos pudessem assistir à queima de fogos do réveillon.

