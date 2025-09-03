Leticia Vieira, a Gilda de ‘Vale Tudo’, é pedida em casamento pelo namorado: “Meu porto seguro”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Leticia Vieira, que está no ar na novela Vale Tudo, na pele da personagem Gilda, revelou ter sido pedida em casamento pelo namorado, o profissional de marketing Bruno Monte, com quem se relaciona há dois anos.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz revelou que eles irão subir ao altar em breve. “Fui pedida em casamento recentemente. Somos melhores amigos, acho que esse é o grande segredo para dar certo”, disse.

“Meu porto seguro”

“A gente é tudo um para o outro. Ele é meu porto seguro. A companhia dele é muito boa. Sempre fazemos muitas coisas juntos, como conhecer novos lugares e experimentar comidas diferentes. A gente confia um no outro. Tive muita sorte”, derreteu-se Leticia Vieira. A atriz explicou, no entanto, que ainda não há uma data certa para a cerimônia, mas que possui os pais como inspiração.

“Vai demorar um pouquinho. O casamento dos meus sonhos seria num campo, no fim de tarde, com um horizonte, um “ceuzão”, o sol laranja e um gramado verde, tendo as pessoas que eu amo como convidadas. Sempre quis casar, desde criança. Meus pais foram o primeiro namorado um do outro”, explicou a atriz de Vale Tudo.

VEJA MAIS: Atriz de ‘Vale Tudo’ relembra morte do pai antes da estreia da novela: “Não chegou a me ver”

O post Leticia Vieira, a Gilda de ‘Vale Tudo’, é pedida em casamento pelo namorado: “Meu porto seguro” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.