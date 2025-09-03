Leticia Vieira, a Gilda de ‘Vale Tudo’, é pedida em casamento pelo namorado: “Meu porto seguro”
Leticia Vieira, que está no ar na novela Vale Tudo, na pele da personagem Gilda, revelou ter sido pedida em casamento pelo namorado, o profissional de marketing Bruno Monte, com quem se relaciona há dois anos.
Em entrevista ao jornal Extra, a atriz revelou que eles irão subir ao altar em breve. “Fui pedida em casamento recentemente. Somos melhores amigos, acho que esse é o grande segredo para dar certo”, disse.
“Meu porto seguro”
“A gente é tudo um para o outro. Ele é meu porto seguro. A companhia dele é muito boa. Sempre fazemos muitas coisas juntos, como conhecer novos lugares e experimentar comidas diferentes. A gente confia um no outro. Tive muita sorte”, derreteu-se Leticia Vieira. A atriz explicou, no entanto, que ainda não há uma data certa para a cerimônia, mas que possui os pais como inspiração.
“Vai demorar um pouquinho. O casamento dos meus sonhos seria num campo, no fim de tarde, com um horizonte, um “ceuzão”, o sol laranja e um gramado verde, tendo as pessoas que eu amo como convidadas. Sempre quis casar, desde criança. Meus pais foram o primeiro namorado um do outro”, explicou a atriz de Vale Tudo.
