Odete casa com César em Vale Tudo? Autora Manuela Dias muda história original

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O caso de Odete (Deborah Bloch) e César (Cauã Reymond) vai mesmo dar em casamento? "Vale Tudo" guarda uma surpresa para os espectadores.

Clique aqui e escute a matéria

O amor está no ar para César e Odete em "Vale Tudo"!

Os personagens de Cauã Reymond e Deborah Bloch estão cada vez mais envolvidos e até pedido de casamento já ocorreu.

Mas afinal, o golpista e a bilionária subirão mesmo ao altar? Entenda!

Odete casa com César em Vale Tudo?

Sim, Odete e César subirão ao altar em "Vale Tudo". Porém, a cerimônia será uma caixinha de surpresas para noivos e convidados.

Durante a festa, começará a circular uma notícia online que revela a participação de noivo no roubo dde um quadro de Heleninha, algumas semanas atrás.

César ficará nervoso e pensará em fugir, mas Odete contornará a situação afirmando a todos que se trata de uma fake news.

O casamento prossegue, os dois trocam alianças e César confessa a participação no crime a Odete, mas se diz arrependido.

Maria de Fátima está por trás do vazamento da informação sobre o roubo, na tentativa de se vingar do ex-amante e da ex-sogra.

Odete e César e casavam em 1988?



Na versão original, Odete (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) também se envolviam e a empresária também se apaixonada por ele.

Porém, os dois não subiam ao altar. A empresária descobria na reta final da trama que César e Fátima (Gloria Pires) pretendiam roubá-la e fugir com o dinheiro. Em seguida, Odete acaba assassinada por Leila (Cássia Kis).