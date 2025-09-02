fechar
Vale Tudo | Notícia

Odete casa com César em Vale Tudo? Autora Manuela Dias muda história original

O caso de Odete (Deborah Bloch) e César (Cauã Reymond) vai mesmo dar em casamento? "Vale Tudo" guarda uma surpresa para os espectadores.

Por Thallys Menezes Publicado em 02/09/2025 às 19:41 | Atualizado em 02/09/2025 às 19:41
César e Odete em Vale Tudo
César e Odete em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

O amor está no ar para César e Odete em "Vale Tudo"!

Os personagens de Cauã Reymond e Deborah Bloch estão cada vez mais envolvidos e até pedido de casamento já ocorreu.

Mas afinal, o golpista e a bilionária subirão mesmo ao altar? Entenda!

Odete casa com César em Vale Tudo?

Sim, Odete e César subirão ao altar em "Vale Tudo". Porém, a cerimônia será uma caixinha de surpresas para noivos e convidados.

Durante a festa, começará a circular uma notícia online que revela a participação de noivo no roubo dde um quadro de Heleninha, algumas semanas atrás.

Leia Também

César ficará nervoso e pensará em fugir, mas Odete contornará a situação afirmando a todos que se trata de uma fake news.

O casamento prossegue, os dois trocam alianças e César confessa a participação no crime a Odete, mas se diz arrependido.

Maria de Fátima está por trás do vazamento da informação sobre o roubo, na tentativa de se vingar do ex-amante e da ex-sogra.

Odete e César e casavam em 1988?

Na versão original, Odete (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) também se envolviam e a empresária também se apaixonada por ele.

Porém, os dois não subiam ao altar. A empresária descobria na reta final da trama que César e Fátima (Gloria Pires) pretendiam roubá-la e fugir com o dinheiro. Em seguida, Odete acaba assassinada por Leila (Cássia Kis).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Vale Tudo: Odete Roitman será alvo de escândalos antes de morrer
Novela

Vale Tudo: Odete Roitman será alvo de escândalos antes de morrer
Vale Tudo: Mordomo Eugênio vai se apaixonar por Freitas, diz colunista
Novelas

Vale Tudo: Mordomo Eugênio vai se apaixonar por Freitas, diz colunista

Compartilhe

Tags