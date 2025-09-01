Disparou! Vale Tudo tem maior audiência da faixa das 21h em quase dois anos
Doença de Afonso, surpresa de Odete Roitman e outras reviravoltas fizeram "Vale Tudo" bater recorde de audiência e superar números das antecessoras.
Após um começo instável no Ibope, "Vale Tudo" engatou na audiência e está conquistando o público.
Escrita por Manuela Dias, com base na trama original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres, a novela é alvo de críticas por supostos furos de roteiro nas redes sociais, mas disparou nos números.
Vale Tudo tem recorde semanal de audiência
A semana mais recente de "Vale Tudo" trouxe acontecimentos importantes, como a revelação da doença de Afonso (Humberto Carrão) e o casamento entre Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon).
As reviravoltas garantiram a audiência: segundo o Resumo das Novelas, entre 25 e 30 de agosto, a novela registrou 26,6 pontos de média na Grande São Paulo, região muito utilizada como parâmetro para o mercado publicitário.
Os números superam o recorde semanal da novela e também números semanais de suas antecessoras no horário das 21h da Globo, "Mania de Você" e "Renascer".
A média semanal é a mais alta do horário em 20 meses, a maior desde a última semana de "Terra e Paixão", em janeiro de 2024.
Na média geral, porém, os 22,5 pontos de "Vale Tudo" ainda ficam atrás de "Renascer" (25,5) e "Terra e Paixão" (26,5), vencendo apenas "Mania de Você" (21,1), que teve a menor média da história.
Piores médias de audiências de novela das 21h da Globo
- "Mania de Você" (2024) - 21,1 pontos
- "Um Lugar ao Sol" - 22,3 pontos
- "Vale Tudo" (2025) - 22,5 (até agora)
- "Travessia" (2022) - 24,1
- "Babilônia" (2015) - 25,4