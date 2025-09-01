Vale Tudo: Maria de Fátima toma decisão sobre bebê e deixa Raquel chocada
Jovem, que está grávida do amante, procurará Raquel na Paladar para falar sobre o filho. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela
Fátima (Bella Campos) tomará uma decisão surpreendente sobre o bebê que espera e deixará Raquel (Taís Araújo) impressionada nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.
As informações foram divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo.
A jovem, que está esperando um filho de César (Cauã Reymond), vai até a Paladar para falar com Raquel sobre o filho. A empresária ficará emocionada ao ouvir o coração da criança.
Maria de Fátima surpreenderá a mãe ao revelar que está pensando em chamar o filho de Salvador para homenagear o avô.
Salvador apareceu nos primeiros capítulos de “Vale Tudo”. Em uma das cenas, Fátima chegou a brigar com o avô. Ela herdou a casa que pertenceu a ele e vendeu, sem consultar Raquel, para ir ao Rio de Janeiro tentar a carreira de influenciadora digital.