Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Maria de Fátima toma decisão sobre bebê e deixa Raquel chocada

Jovem, que está grávida do amante, procurará Raquel na Paladar para falar sobre o filho. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Por Marilia Pessoa Publicado em 01/09/2025 às 16:10
Maria de Fátima em Vale Tudo
Maria de Fátima em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Fátima (Bella Campos) tomará uma decisão surpreendente sobre o bebê que espera e deixará Raquel (Taís Araújo) impressionada nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

As informações foram divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo.

A jovem, que está esperando um filho de César (Cauã Reymond), vai até a Paladar para falar com Raquel sobre o filho. A empresária ficará emocionada ao ouvir o coração da criança.

Maria de Fátima surpreenderá a mãe ao revelar que está pensando em chamar o filho de Salvador para homenagear o avô.

Salvador apareceu nos primeiros capítulos de “Vale Tudo”. Em uma das cenas, Fátima chegou a brigar com o avô. Ela herdou a casa que pertenceu a ele e vendeu, sem consultar Raquel, para ir ao Rio de Janeiro tentar a carreira de influenciadora digital.

