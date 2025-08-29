fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Fátima ajuda Olavo a dar golpe romântico em personagem importante

Jovem ajudará o amigo de César a se aproximar de uma personagem que tem muito dinheiro. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Por Marilia Pessoa Publicado em 29/08/2025 às 13:48
Maria de Fátima segue sendo traiçoeira em "Vale Tudo".
Maria de Fátima segue sendo traiçoeira em "Vale Tudo". - Reprodução/Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) vai ajudar Olavo (Ricardo Teodoro) a dar um golpe surpreendente nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”. A trama não aconteceu na versão original da novela.

Com dicas de Fátima, Olavo irá seduzir Celina (Malu Galli), espelhando-se na forma como César se aproxima de milionárias.

A viúva cairá facilmente no papo do pilantra, que inventa que a mãe precisa de uma cirurgia cara. Assim, ele conseguirá pegar muito dinheiro da tia de Afonso.

Celina apresenta o novo namorado, Olavo, à família. Durante um jantar, ela surpreende a todos ao anunciar que irão casar. O romance começa logo após César assumir o relacionamento com Odete Roitman.

Olavo, com a ajuda de Maria de Fátima, arma um plano para se aproximar da socialite. Fátima volta a pagar a empregada da família para ficar a par de tudo o que acontece na mansão.

A jovem descobrirá que Estéban, ex-namorado de Celina, está de volta ao Brasil. Nesse meio-tempo, Olavo já terá conseguido arrancar uma boa quantia de dinheiro da ricaça, após inventar que sua mãe precisa de uma cirurgia.

Sensibilizada, ela entrega a quantia ao malandro. O romance, no entanto, não vai muito adiante.

