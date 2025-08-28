fechar
Vale Tudo: Ana Clara chantageia Odete pela fortuna da família Roitman

O patrimônio da família Roitman pode estar em risco em "Vale Tudo"! Cuidadora de Leonardo, Ana Clara arma um golpe de olho na fortuna dos Roitman.

Por Thallys Menezes Publicado em 28/08/2025 às 20:33
Odete (Deborah Bloch) em Vale Tudo
Odete (Deborah Bloch) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Odete Roitman que se cuide em "Vale Tudo"!

Na nova fase da novela, a vilã de Débora Bloch enfrentará mais um desafio inesperado.

Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nise (Teca Pereira), vai surpreender a vilã ao anunciar um casamento secreto com Leonardo (Guilherme Magon), tornando-se oficialmente parte da família Roitman.

Vale Tudo: Odete descobre casamento de Ana Clara e Leonardo

A revelação do casamento cairá como uma bomba para Odete, que descobrirá a união ao ser confrontada pela jovem, revela o site Resumo das Novelas.

Ambiciosa, Ana Clara deixará claro que o movimento faz parte de um plano maior: garantir acesso à herança do marido. Ela exigirá um terço de toda a fortuna que Leonardo tem direito, ameaçando recorrer a um exame de DNA para comprovar a legitimidade.

Determinada a conquistar espaço, a personagem também usará como trunfo a ameaça de revelar o casamento para Heleninha. Pressionada pelas circunstâncias, Odete não terá escolha a não ser recalcular a rota.

As cenas começam a ir ao ar nesta sexta-feira (29/08).

O que acontece na versão original de Vale Tudo?

Esta é uma das tramas mais imprevisíveis do remake de "Vale Tudo". Isso pois, na versão original da novela, Leonardo realmente havia morrido no acidente e Ana Clara não existia.

Uma das únicas certezas é que Odete Roitman será assassinada na reta final, assim como na trama de 1988.

