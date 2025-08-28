Vale Tudo: Ana Clara chantageia Odete pela fortuna da família Roitman

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O patrimônio da família Roitman pode estar em risco em "Vale Tudo"! Cuidadora de Leonardo, Ana Clara arma um golpe de olho na fortuna dos Roitman.

Clique aqui e escute a matéria

Odete Roitman que se cuide em "Vale Tudo"!

Na nova fase da novela, a vilã de Débora Bloch enfrentará mais um desafio inesperado.

Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nise (Teca Pereira), vai surpreender a vilã ao anunciar um casamento secreto com Leonardo (Guilherme Magon), tornando-se oficialmente parte da família Roitman.

Vale Tudo: Odete descobre casamento de Ana Clara e Leonardo

A revelação do casamento cairá como uma bomba para Odete, que descobrirá a união ao ser confrontada pela jovem, revela o site Resumo das Novelas.

Ambiciosa, Ana Clara deixará claro que o movimento faz parte de um plano maior: garantir acesso à herança do marido. Ela exigirá um terço de toda a fortuna que Leonardo tem direito, ameaçando recorrer a um exame de DNA para comprovar a legitimidade.

Determinada a conquistar espaço, a personagem também usará como trunfo a ameaça de revelar o casamento para Heleninha. Pressionada pelas circunstâncias, Odete não terá escolha a não ser recalcular a rota.

As cenas começam a ir ao ar nesta sexta-feira (29/08).

O que acontece na versão original de Vale Tudo?

Esta é uma das tramas mais imprevisíveis do remake de "Vale Tudo". Isso pois, na versão original da novela, Leonardo realmente havia morrido no acidente e Ana Clara não existia.

Uma das únicas certezas é que Odete Roitman será assassinada na reta final, assim como na trama de 1988.