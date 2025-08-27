Vale Tudo: Marco Aurélio entra em guerra com Odete Roitman na reta final da novela
Freitas terá atitude surpreendente contra o chefe e acabará deixando na mira de Odete. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela
Marco Aurélio (Alexandre Nero) entrará em conflito com Odete Roitman (Debora Bloch) na reta final da novela “Vale Tudo”.
Cansado de sofrer humilhações do chefe e sem conseguir o empréstimo para conseguir comprar uma casa para a mãe, Freitas (Luis Lobianco) vai tomar uma atitude que causará uma reviravolta na trama.
O assistente vai fotografar documentos confidenciais que provam um golpe bilionário orquestrado por Marco Aurélio. As fotos mostram documentos sobre um desvio de recursos.
As imagens chegarão até Odete Roitman, que fará de Freitas um informante. A dona da TCA vai descobrir que Marco Aurélio planeja difamá-la para esconder um esquema de desvio de verbas e contratos fraudulentos.
Odete fica furiosa e declara guerra. Mário Sérgio (Thomás Aquino) passa a vigiar Freitas, suspeitando que ele possa estar traindo Marco Aurélio.
Para agitar ainda mais a situação, Marco Aurélio é baleado no ombro esquerdo após se casar com Leila (Carolina Dieckmann) e jura vingança, acreditando que Odete mandou matá-lo.