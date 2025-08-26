Vale Tudo: Globo cria plano para gravar cenas secretas do final da novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Emissora está fazendo um esquema para manter os últimos capítulos do remake em segredo. Trama poderá ter diferenças em relação à versão original

A Globo criou um esquema para realizar a gravação de cenas secretas do final de “Vale Tudo”, novela das nove.

A emissora está fazendo o que pode para manter os últimos capítulos da trama em segredo.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, as cenas que estão sendo gravadas envolvem todas as equipes. As tais cenas secretas podem ter a ver com o assassinato de Odete Roitman, mistério que movimentou o fim da versão original da novela de 1988.

A autora do remake, Manuela Dias, disse que já tem uma opção forte de personagem que irá matar Odete.

"Eu tenho um assassino. Eu descobri ele por acaso, mas eu ainda não sei, eu preciso continuar seguindo as pistas para ver se realmente a suspeita recai sobre o personagem correto", disse a autora ao podcast O Assunto.

A autora do remake considerou mudar a identidade do assassino de Odete Roitman.

Na trama original, Leila (Cassia Kis) comete o crime por engano, mas o remake de "Vale Tudo" adiciona outros elementos inéditos, como o câncer de Afonso (Humberto Carrão) e o mistério sobre a morte de Leonardo (Guilherme Magon).

