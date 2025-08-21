Afonso morre na primeira versão de Vale Tudo? Saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Afonso será mais uma vítima da trama de "Vale Tudo"? Entenda o que está por vir para o personagem e como foi em 1988, na primeira versão.

Clique aqui e escute a matéria

"Vale Tudo" trará uma reviravolta para Afonso (Humberto Carrão).

A autora Manuela Dias prepara uma novidade para a trama do personagem, que após a separação de Maria de Fátima (Bella Campos) sofrerá mais um baque ao ser diagnosticado com leucemia.

Com isso, o público está curioso se a doença representará o fim da linha para herdeiro da TCA. Confira o que se sabe sobre a trama a seguir e o que aconteceu na versão original, de 1988!

Afonso morre em Vale Tudo?

Nos próximos capítulos, Afonso começará a apresentar sintomas suspeitos, como sangramento no nariz. O personagem logo descobrirá um caso de leucemia mieloide, câncer que afeta as células da medula óssea.

O herdeiro da TCA cortará os cabelos e iniciará o tratamento, mas um transplante de medula será necessário. Segundo informações da imprensa, o único compatível será Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto, testado em segredo a mando de Odete (Deborah Bloch).

Por enquanto, não há confirmação sobre a morte do personagem no remake.

O que acontece com Afonso na primeira versão de Vale Tudo?

Na novela original, Afonso (Cássio Gabus Mendes) não teve leucemia em nenhum momento da trama.

Nos momentos decisivos, ele se separa de Maria de Fátima (Gloria Pires) e descobre que Marcinha, filha de Solange, também é sua filha.