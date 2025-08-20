Solange vai perder os bebês em Vale Tudo? Saiba o que vem aí para a personagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Muitas emoções para Solange em "Vale Tudo"! A ex de Afonso passa por uma gravidez sob a ameaça de Maria de Fátima; saiba o que vem aí

Clique aqui e escute a matéria

"Vale Tudo" guarda muitas emoções para Solange (Alice Wegmann)!

Grávida de Afonso (Humberto Carrão), a personagem quase perdeu os bebês graças a uma sabotagem de Maria de Fátima (Bella Campos), mas a ex-influencer desistiu no último segundo. Confira o que vem aí para a gravidez da amiga de Sardinha (Lucas Leto)!

Solange perdeu os bebês em Vale Tudo 1988?

Na versão original de "Vale Tudo", Solange (Lidia Brondi) engravidou de Afonso (Cássio Gabus Mendes), mas sua gestação foi de apenas um bebê, Marcinha. Em 1988, os personagens terminaram juntos.

Em 1988, Fátima (Bella Campos) também tentava dar um fim à gravidez da rival, mas de uma forma diferente da sabotagem do medicamento para diabetes.

A filha de Raquel (Regina Duarte) armava um acidente de carro com César (Carlos Alberto Riccelli), que cortava os freios do veículo da ex de Afonso. Na versão original, Solange era hospitalizada, mas não perdia o bebê.

Solange vai perder os bebês no remake de Vale Tudo?

Ao contrário do remake, quando a descoberta da paternidade de Afonso será rápida, o herdeiro da TCA se deparava com a verdade apenas nos últimos capítulos, enquanto está se tratando de um quadro de leucemia — que também não existiu na novela original.

Solange revelará toda a verdade diante do quadro de Afonso e reatará com ele. Não há previsão para que a diretora da Tomorrow perca os bebês.