Solange vai perder os bebês em Vale Tudo? Saiba o que vem aí para a personagem
Muitas emoções para Solange em "Vale Tudo"! A ex de Afonso passa por uma gravidez sob a ameaça de Maria de Fátima; saiba o que vem aí
"Vale Tudo" guarda muitas emoções para Solange (Alice Wegmann)!
Grávida de Afonso (Humberto Carrão), a personagem quase perdeu os bebês graças a uma sabotagem de Maria de Fátima (Bella Campos), mas a ex-influencer desistiu no último segundo. Confira o que vem aí para a gravidez da amiga de Sardinha (Lucas Leto)!
Solange perdeu os bebês em Vale Tudo 1988?
Na versão original de "Vale Tudo", Solange (Lidia Brondi) engravidou de Afonso (Cássio Gabus Mendes), mas sua gestação foi de apenas um bebê, Marcinha. Em 1988, os personagens terminaram juntos.
Em 1988, Fátima (Bella Campos) também tentava dar um fim à gravidez da rival, mas de uma forma diferente da sabotagem do medicamento para diabetes.
A filha de Raquel (Regina Duarte) armava um acidente de carro com César (Carlos Alberto Riccelli), que cortava os freios do veículo da ex de Afonso. Na versão original, Solange era hospitalizada, mas não perdia o bebê.
Solange vai perder os bebês no remake de Vale Tudo?
Ao contrário do remake, quando a descoberta da paternidade de Afonso será rápida, o herdeiro da TCA se deparava com a verdade apenas nos últimos capítulos, enquanto está se tratando de um quadro de leucemia — que também não existiu na novela original.
Solange revelará toda a verdade diante do quadro de Afonso e reatará com ele. Não há previsão para que a diretora da Tomorrow perca os bebês.