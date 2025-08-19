fechar
Bella Campos é criticada por atitude com repórter em gravações de "Vale Tudo"

Arrogante ou apressada? Bella Campos evita responder pergunta sobre "Vale Tudo" durante gravação no Rio, dividindo opiniões do público das redes.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/08/2025 às 21:33
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Arrogante ou apressada?

Bella Campos protagonizou um momento curioso na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, onde grava cenas do remake de Vale Tudo, dividindo opiniões dos internautas.

Bella Campos recusou entrevista com repórter

Bella Campos, que vive Maria de Fátima na trama, foi abordada pela repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, quando chegava para as filmagens.

A jornalista elogiou a atuação de Bella em uma cena exibida nesta semana, quando a personagem cai na escadaria do Theatro Municipal em uma tentativa de perder o bebê que espera de Afonso Roitman (Humberto Carrão). Bella agradeceu o apontamento, mas não estendeu a conversa, como pontua o Terra.

Questionada sobre como está sendo a experiência de atuar no remake, Bella Campos desconversou e disse que não poderia responder, alegando estar atrasada para as gravações.

"Amore, a gente tá atrasadinha para gravar, tá? Obrigada", disse. A atitude dividiu opiniões nas redes sociais. Houve quem criticasse e quem compreendesse a postura de Bella.

