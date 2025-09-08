Vale Tudo: Personagem inédito chega para incomodar Laís e Cecília

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo personagem que não existia na versão original da novela de 1988 também desagradará Marco Aurélio. Saiba o que vai acontecer na trama das nove

O sossego de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) vai acabar com a chegada de um personagem inédito em “Vale Tudo”, novela da TV Globo.

De acordo com o Jornal Extra, o novo personagem é o pai biológico de Sarita (Luara Telles), que será interpretado pelo ator Guto Galvão. Ele vai aparecer na trama com o objetivo de se aproximar da filha.

O homem causará na vida de Cecília e Laís e ainda irritará Marco Aurélio (Alexandre Nero), que ficou muito apegado à sobrinha. O empresário não gostará nada das tentativas do pai de Sarita de chegar mais perto da criança.

Em sua versão original de 1988, a novela subentendia o relacionamento de Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska), que viviam juntas em Búzios, no Rio de Janeiro.

Cecília, porém, teve um fim trágico ao morrer em um acidente de carro no capítulo 75.

