Vale Tudo: Personagem inédito chega para incomodar Laís e Cecília
Novo personagem que não existia na versão original da novela de 1988 também desagradará Marco Aurélio. Saiba o que vai acontecer na trama das nove
O sossego de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) vai acabar com a chegada de um personagem inédito em “Vale Tudo”, novela da TV Globo.
De acordo com o Jornal Extra, o novo personagem é o pai biológico de Sarita (Luara Telles), que será interpretado pelo ator Guto Galvão. Ele vai aparecer na trama com o objetivo de se aproximar da filha.
O homem causará na vida de Cecília e Laís e ainda irritará Marco Aurélio (Alexandre Nero), que ficou muito apegado à sobrinha. O empresário não gostará nada das tentativas do pai de Sarita de chegar mais perto da criança.
Em sua versão original de 1988, a novela subentendia o relacionamento de Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska), que viviam juntas em Búzios, no Rio de Janeiro.
Cecília, porém, teve um fim trágico ao morrer em um acidente de carro no capítulo 75.