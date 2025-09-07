Vale Tudo: Consuêlo volta atrás e apoia namoro de André e Aldeíde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após protagonizar barraco por causa de André e Aldeíde, Consuêlo mudará de ideia e passará a apoiar o casal formado pelo filho e pela amiga.

Reviravolta em "Vale Tudo"!

Após ficar escandalizada com o namoro de André (Breno Ferreira) e Aldeíde (Karine Teles), Consuêlo (Belize Pombal) resolverá mudar de postura em breve. Saiba como acontecerá!

Vale Tudo: Consuêlo decide aceitar namoro de André e Aldeíde

Durante muitos capítulos, Consuêlo e André seguirão rompidos e sem trocar uma palavra um com o outro. Enquanto isso, o instrutor de hipismo e Aldeíde começarão a morar juntos.

Porém, a relação será abalada quando André descobrir que a irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele) é sua patrocinadora sigilosa na hípica.

A revelação vai acabar com o namoro dos dois. Magoado, André rompe a relação e volta a morar com a mãe.

De início Consuêlo fica contente com o fim do relacionamento, mas logo percebe o sofrimento do filho e decide aprovar o namoro. As cenas devem ir ao ar em torno de 18 de setembro, revela o site Resumo das Novelas.

Na versão original, de 1988, Consuêlo (Rosane Gofman) era tia de André (Marcello Novaes), mas também desaprovava o romance dele com a amiga.

Porém, o rapaz e Aldeíde (Lilia Cabral) terminavam a novela juntos, o que também deve ocorrer no remake escrito por Manuela Dias.