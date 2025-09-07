Vale Tudo: Consuêlo volta atrás e apoia namoro de André e Aldeíde
Após protagonizar barraco por causa de André e Aldeíde, Consuêlo mudará de ideia e passará a apoiar o casal formado pelo filho e pela amiga.
Reviravolta em "Vale Tudo"!
Após ficar escandalizada com o namoro de André (Breno Ferreira) e Aldeíde (Karine Teles), Consuêlo (Belize Pombal) resolverá mudar de postura em breve. Saiba como acontecerá!
Vale Tudo: Consuêlo decide aceitar namoro de André e Aldeíde
Durante muitos capítulos, Consuêlo e André seguirão rompidos e sem trocar uma palavra um com o outro. Enquanto isso, o instrutor de hipismo e Aldeíde começarão a morar juntos.
Porém, a relação será abalada quando André descobrir que a irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele) é sua patrocinadora sigilosa na hípica.
A revelação vai acabar com o namoro dos dois. Magoado, André rompe a relação e volta a morar com a mãe.
De início Consuêlo fica contente com o fim do relacionamento, mas logo percebe o sofrimento do filho e decide aprovar o namoro. As cenas devem ir ao ar em torno de 18 de setembro, revela o site Resumo das Novelas.
Na versão original, de 1988, Consuêlo (Rosane Gofman) era tia de André (Marcello Novaes), mas também desaprovava o romance dele com a amiga.
Porém, o rapaz e Aldeíde (Lilia Cabral) terminavam a novela juntos, o que também deve ocorrer no remake escrito por Manuela Dias.