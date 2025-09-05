Vale Tudo: Odete é baleada e César vira suspeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quem matará Odete Roitman? A pergunta mais clássica das novelas se aproxima em "Vale Tudo", e a vilã sofrerá um atentado em breve.

Clique aqui e escute a matéria

O remake de Vale Tudo entra em sua reta mais tensa!

Nos próximos capítulos, a novela mostrará um misterioso atentado armado contra a vilã Odete Roitman (Débora Bloch).

Vale Tudo: Odete é baleada e César e Marco Aurélio são suspeitos

Na novela, a dona da TCA será alvejada enquanto dirige, em meio ao embate cada vez mais explosivo com Marco Aurélio (Alexandre Nero), revela o site Notícias da TV.

Antes, Marco Aurélio também terá sido alvo de um atentado, o que levanta suspeitas de um contra-ataque ordenado por Odete. O empresário, acuado, passará a andar armado e cercado por seguranças.

Antes disso, César (Cauã Reymond) terá uma descoberta decisiva: no contrato pré-nupcial, fica estabelecido que ele herdará metade das ações da TCA caso a esposa morra.

Com isso, ele e Marco Aurélio surgem como os principais suspeitos do crime. Ainda não está definido se a vilã morrerá após o atendado.

Para preservar o mistério em torno da sequência, diversas versões da cena foram gravadas, e parte da equipe não tem acesso ao conteúdo integral dos roteiros, que incluem sequências inéditas e confidenciais.

O atendado deve ir ao ar no dia 20 de outubro.