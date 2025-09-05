Vale Tudo: Odete é baleada e César vira suspeito
Quem matará Odete Roitman? A pergunta mais clássica das novelas se aproxima em "Vale Tudo", e a vilã sofrerá um atentado em breve.
O remake de Vale Tudo entra em sua reta mais tensa!
Nos próximos capítulos, a novela mostrará um misterioso atentado armado contra a vilã Odete Roitman (Débora Bloch).
Na novela, a dona da TCA será alvejada enquanto dirige, em meio ao embate cada vez mais explosivo com Marco Aurélio (Alexandre Nero), revela o site Notícias da TV.
Antes, Marco Aurélio também terá sido alvo de um atentado, o que levanta suspeitas de um contra-ataque ordenado por Odete. O empresário, acuado, passará a andar armado e cercado por seguranças.
Antes disso, César (Cauã Reymond) terá uma descoberta decisiva: no contrato pré-nupcial, fica estabelecido que ele herdará metade das ações da TCA caso a esposa morra.
Com isso, ele e Marco Aurélio surgem como os principais suspeitos do crime. Ainda não está definido se a vilã morrerá após o atendado.
Para preservar o mistério em torno da sequência, diversas versões da cena foram gravadas, e parte da equipe não tem acesso ao conteúdo integral dos roteiros, que incluem sequências inéditas e confidenciais.
O atendado deve ir ao ar no dia 20 de outubro.