Vale Tudo: Odete é baleada e César vira suspeito

Quem matará Odete Roitman? A pergunta mais clássica das novelas se aproxima em "Vale Tudo", e a vilã sofrerá um atentado em breve.

Por Thallys Menezes Publicado em 05/09/2025 às 19:57
Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman em Vale Tudo - Reprodução/Globo

O remake de Vale Tudo entra em sua reta mais tensa!

Nos próximos capítulos, a novela mostrará um misterioso atentado armado contra a vilã Odete Roitman (Débora Bloch).

Vale Tudo: Odete é baleada e César e Marco Aurélio são suspeitos

Na novela, a dona da TCA será alvejada enquanto dirige, em meio ao embate cada vez mais explosivo com Marco Aurélio (Alexandre Nero), revela o site Notícias da TV.

Antes, Marco Aurélio também terá sido alvo de um atentado, o que levanta suspeitas de um contra-ataque ordenado por Odete. O empresário, acuado, passará a andar armado e cercado por seguranças.

Antes disso, César (Cauã Reymond) terá uma descoberta decisiva: no contrato pré-nupcial, fica estabelecido que ele herdará metade das ações da TCA caso a esposa morra.

Com isso, ele e Marco Aurélio surgem como os principais suspeitos do crime. Ainda não está definido se a vilã morrerá após o atendado. 

Para preservar o mistério em torno da sequência, diversas versões da cena foram gravadas, e parte da equipe não tem acesso ao conteúdo integral dos roteiros, que incluem sequências inéditas e confidenciais.

O atendado deve ir ao ar no dia 20 de outubro.

